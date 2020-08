Ministro Desbordes frente al Plebiscito: No voy a hacer campaña por la opción que apoyo

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, defendió este lunes la "prescindencia total" del gabinete respecto al Plebiscito del próximo 25 de octubre.

El debate se intensificó luego del último cambio de gabinete, en el que entraron figuras que públicamente habían transparentado su postura, como Víctor Pérez (Interior), Andrés Allamand (Relaciones Exteriores) y Jaime Bellolio (Segegob), que están por el "rechazo", y el propio Desbordes, a favor del "apruebo".

En medio de la discusión sobre si levantar o no la prescindencia, Allamand manifestó el fin de semana que "el Gobierno va a mantener su política de neutralidad, pero eso no implica que quienes formamos parte del Gobierno no podamos expresar nuestras convicciones", mientras que Pérez defendió que el gabinete exprese sus posturas.

"Uno tiene su coranzoncito, todos saben de qué coalición soy, mi domicilio político está claro, entonces cuando hay elecciones de alcaldes, parlamentarias o presidenciales nadie va a dudar a quién apoyo. El Plebiscito actual es distinto, es más transversal, y el Presidente ha pedido prescindencia. Eso yo lo voy a respetar, así que no voy a hacer campaña por la opción que yo apoyo", dijo Desbordes en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"La gente sabe lo que pensamos, porque en mi caso lo dije antes de asumir. Yo espero que el Plebiscito salga muy bien, que vaya harta gente a votar y que se haga realidad la fiesta la democracia. Es una oportunidad única para que Chile tenga una Constitución en democracia, ya sea que reformemos la actual si gana el 'Rechazo' o que tengamos una nueva si gana el 'Apruebo'. Hasta ahí llego en términos de opinión", agregó el ex diputado y ex timonel de RN.

[En vivo] Ministro Desbordes y el Plebiscito de octubre: Vamos a trabajar para que estén las garantías y que sea un proceso impecable #CooperativaEnCasa https://t.co/WoFHXvthxL — Cooperativa (@Cooperativa) August 17, 2020

En esa misma línea, el titular de Hacienda, Ignacio Briones, quien anteriormente dijo ir también por el 'apruebo', señaló que "mi opinión es conocida, yo ya la di en su momento, no ha cambiado y no nos vamos a referir, porque uno tiene que ser prescindente y neutral (...) lo que yo opine es irrelevante".

También coincidió con Desbordes el jefe de la bancada Evópoli, Luciano Cruz-Coke, destacando que "está bien que los ministros conserven una neutralidad que le garantice a todo el mundo que su opción va a ser respetada, va a tener la misma equiparidad de cancha, pero distinto es que los ministros puedan manifestar su parecer".

Mientras que el diputado RN Luis Pardo planteó que "el Gobierno tiene que ser prescindente y neutral en términos de garantizar un proceso electoral, pero eso no implica que los ministros no puedan tener opinión".

Por otro lado, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, además de respaldar a los ministros que van por el 'rechazo', pidió que el Gobierno en su conjunto se pronuncie por esa esa opción.

Audiencia con capitán (r) que denunció corrupción en el Ejército

En Cooperativa, el ministro Desbordes se refirió a la audiencia que sostendrá el próximo 2 de septiembre con el capitán en retiro del Ejército Rafael Harvey, quien le expondrá los presuntos casos de corrupción a los que tuvo acceso mientras era parte de la institución castrense.

Harvey denunció que la audiencia la había solicitado en reiteradas oportunidades al anterior ministro, Alberto Espina, pero sólo obtuvo negativas.

"Lo voy a recibir, lo voy a escuchar y la información que me entregue la cursaré a los organismos que correspondan", dijo el actual titular de Defensa.