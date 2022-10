Ministro Grau borró tuits contra "pacos asesinos": Afirmó que "no contribuyen en nada"

"Es algo que no comparto en la actualidad". De esta manera el ministro de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), se refirió sus propias expresiones formuladas en tuits antiguos con mensajes contra Carabineros, que fueron viralizados durante las últimas horas.

"Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado", y "Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles" fueron algunos de los mensajes reflotados en redes sociales.

Debido a la polémica, el secretario de Estado -ex presidente de la FECh- realizó un punto de prensa y declaró: "Nosotros, como Gobierno, respaldamos completamente a Carabineros".

"Esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración... Lo digo desde un nivel más personal: hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración", afirmó Grau, que afirmó también que, "por supuesto, la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro".

En esta línea, explicó que aunque por lo general no borra este tipo de mensajes -dado que "uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado"-, en esta oportunidad sí decidió hacerlo, entendiendo que "en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada".

Esta controversia se suma a la del arquitecto y director de Metro Nicolás Valenzuela, quien ha sido cuestionado por unos tuits realizados en el marco del estallido social en los que -entre otras cosas- defendió la evasión al interior del tren subterráneo.