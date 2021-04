Ministro Melero: "No quiero quedarme en las críticas, voy a conversar con todos"

A pesar de voces en el Congreso que con su llegada al Gobierno descartan un verdadero avance de la reforma de pensiones, el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que "tengo vocación de entendimiento y no quiero quedarme en las críticas".

"Entiendo la crítica política: vengo de un mundo de deliberación política, de fijación de posiciones políticas y estoy acostumbrado a la legitimidad de esa crítica, pero tal como lo dije cuando asumí, yo tengo vocación de entendimiento y no quiero quedarme en las críticas, ni menos entrar en una dinámica de conflicto, que es todo lo contrario a lo que el Presidente me encargó", planteó el ex diputado UDI en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, comprometió que "voy a conversar con todos, con todos voy a buscar la mayor posibilidad de acuerdo, y que estos les sirvan a los trabajadores a mejorar sus condiciones de vida, sus empleos, y mañana el tema de las pensiones".

Asimismo, estimó que "todos concordamos con que el gran objetivo es mejorar las pensiones, las actuales y las futuras, y es verdad que tenemos diferencias en los medios, pero creo que cuando se tiene un buen propósito, se puede ir avanzando".

CONFÍA EN DESPACHAR LA REFORMA EN 2021

Sobre la posibilidad de despachar este año la reforma, que se mantiene estancada en la Comisión de Trabajo del Senado, Melero estimó que "hacia allá van las cosas".

"Ayer conversé con la senadora Carolina Goic (DC) -presidenta de la instancia-, como también tuve una muy buena conversación con Tucapel Jiménez (PPD) -lidera la misma comisión en la Cámara. Nos conocemos hace años, tuvimos un muy buen acercamiento, y creo que vamos a poder trabajar bien en forma conjunta", sostuvo.

Por ende, dijo esperar que la instancia de la Cámara Alta termine pronto sus votaciones para que esta vuelva a ser revisada por los diputados, pues "es el propósito" que la ley salga este 2021: "Los jubilados y futuros jubilados del país han esperado demasiados años".

"Estamos afortunadamente en la fase 2, porque el Pilar Solidario ya se aprobó, y gracias a eso las pensiones básicas solidarias y el Aporte Previsional Solidario se han reajustado, y hoy día se están pagando pensiones mucho mejores que hasta hace un año atrás. Ahora nos queda la tarea del aporte contributivo y lo que está en la reforma, y espero que avance legislativamente, y al final de cuentas, creo que será la comisión mixta la que terminará por resolver qué queda y qué no en la futura ley", cerró el nuevo ministro.