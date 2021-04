Ministros Delgado, Bellolio y Rubilar descartan salida del Gobierno tras derrota en el TC

Los ministros del Interior, Rodrigo Delgado y de la Segegob, Jaime Bellolio, negaron su rumorada salida del Gobierno, después de la derrota que significó para el comité político que integran el que el Tribunal Constitucional rechazara su requerimiento para frenar el tercer retiro de las AFP aprobado en el Congreso.

Primeramente, el jefe de gabinete remarcó en el programa "Mucho Gusto" de Mega de este miércoles que "el Presidente así como nos convoca, también puede pedirnos que demos un paso al costado y nada de eso ha ocurrido".

Delgado además negó un eventual quiebre del comité político por este debate, aunque reconoció que "en un grupo humano de personas (...) obviamente hay distintas miradas y distintas sensibilidades y podemos tener visiones distintas".

Ratificó aquello el vocero de Gobierno, quien dijo a Radio Infinita que entre esos ministros "ninguno ha presentado la renuncia ni se nos la ha solicitado. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos hasta que el Presidente nos pida otra cosa".

De todas maneras, el ex diputado UDI admitió que "las últimas semanas han sido muy complejas, muy difíciles, seguramente las más difíciles que a mí han tocado vivir, no solo como ministro sino también en el Congreso", aunque agregó que "los gobiernos no se acaban cuando van al TC: se acaban cuando se termina su periodo de 4 años electo democráticamente".

Menos enfática sobre su continuidad en el Ejecutivo fue la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien se limitó a comentar en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 que "la semana pasada tuve una conversación con el Presidente, bien humana, bien de corazón abierto, al respecto del rol de cada uno y el rol que debía cumplir el Gobierno".

"Pero usted comprenderá que las conversaciones entre un Presidente y una ministra, sobre todo en la entidad presidencial, son privadas, y he tratado de mantener eso", añadió, aludiendo a voces que indicaban que su reunión con Piñera justamente tenía que ver con abandonar el gabinete.