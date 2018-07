Ministros y subsecretarios no podrán ingresar con celulares a reuniones con Piñera

Las reuniones del Presidente Sebastián Piñera con los subsecretarios y los ministros serán más reservadas, ya que no se podrá ingresar con celulares a estas citas.

El Gobierno enviará un manual a todas las secretarías de Estado, que se llama "Normas para reuniones bilaterales", en el cual se establece, entre otros aspectos, la prohibición de celulares.

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, comentó a Cooperativa que "a mí no me afecta, porque es muy curioso que uno ocupe el celular estando en una bilateral. Uno está con todos los sentidos puestos en la reunión, así que no creo que cambie mucho las cosas".

"De hecho, yo estoy tomando la práctica de apagar el celular antes de todas las reuniones, independiente que sean bilaterales o no, porque es un distractor y permite que uno esté mucho más concentrado", aseveró.

Los integrantes del gabinete deberán dejar sus equipos móviles en un lugar contiguo al salón de audiencias antes de ingresar, según informó El Mercurio.

Estas medidas, parte del instructivo de confidencialidad, tienen como fin que los temas tratados en las reuniones no se comuniquen a la prensa ni se filtren documentos.