Moreira: "Los pesos pesados de centroderecha no están dispuestos a integrar un Gobierno que se cae a pedazos"

Los parlamentarios de Chile Vamos insisten en un cambio estructural en el Gobierno y sus últimos meses, esto ante el inminente cambio de gabinete que se llevaría a cabo los próximos días, según apuntan desde La Moneda.

Se ha ido postergando la idea de un cambio de gabinete, con rumores que empezaron la semana pasada tras el resultado electoral que perjudicó a la centroderecha, sin embargo, se refuerzas luego que el Presidente Piñera incluso cancelara el viaje protocolar a Ecuador que tenía planificado.

Desde el oficialismo son críticos, como el senador Iván Moreira (UDI) que explicó que "podríamos llegar a entender al Gobierno por la demora fundamentalmente debido a que los pesos pesados de la centroderecha no están dispuestos para integrar un gabinete de un Gobierno que se cae a pedazos por las decisiones póstumas que tomó".

Y remarcó que "no entendemos que este cambio de gabinete no se haga en el transcurso de la próxima semana, porque si no se hace, eso sería no entender absolutamente nada de nada de lo que ha pasado en Chile. Tenemos que terminar este Gobierno de la mejor manera".

Mientras que el diputado Tomás Fuentes (RN), quien apuntó a que el Mandatario "debe saber leer el momento y cambiar la estrategia para enfrentar los últimos meses del Gobierno sin perjudicar más a su sector".

Y a su juicio, para lograr eso, es "necesario llegar lo antes posible a un acuerdo con la oposición para entregar ayudas de carácter universal, de esta manera, con un nuevo gabinete debe ser capaz de anticiparse a los escenarios adversos".

Andrés Celis, diputado RN, también criticó al Ejecutivo y acusó que "no conozco ningún Gobierno que ante un desastroso resultado electoral no realice o no haga cambios profundos en la conformación del gabinete" y agregó que el Presidente "debe modificar a un número no menor de ministros e incluso, también, a los futuros delegados regionales".

Entre los cambios que suenan están las salidas del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), Rodrigo Delgado (UDI) de Interior y de Karla Rubilar (independiente, ex RN) de Desarrollo Social, luego de los roces que trascendieron por la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto del tercer retiro del 10%.