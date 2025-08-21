​​Nicolás Grau, nuevo ministro de Hacienda: "Nuestro principal desafío es la responsabilidad fiscal"

El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), entregó su primer discurso tras reemplazar a Mario Marcel y adelantó que el principal desafío durante su gestión será "la responsabilidad fiscal".

Desde el Salón Montt Varas de La Moneda, el ahora extitular de Economía expresó sentirse "muy honrado de asumir esta importante responsabilidad, y con mucha energía y disposición para cumplir esta tarea que se me encomienda".

"Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal", enfatizó el ahora jefe de la billetera fiscal, quien destacó el trabajo del Gobierno "para efectos de contener el gasto, mejorar la institucionalidad y tener finanzas públicas que permitan un desarrollo equilibrado y a largo plazo en el país".

Le damos la bienvenida al ministro Nicolás Grau, que asume como titular del Ministerio de Hacienda desde este 21 de agosto.

Grau también recalcó que el Ejecutivo todavía tiene un "gran desafío" en materia de empleo: "Nuestra economía puede generar más empleos de calidad y, de esa manera, bajar el desempleo, específicamente en algunos sectores de la población que son muy relevantes, como el desempleo femenino. Y para eso vamos a trabajar más fuerte y más duro de lo que hemos hecho hasta ahora", aseveró.

Respecto al equipo que conformará junto al nuevo ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García (PPD), el titular de Hacienda explicó: "Vamos a trabajar duro para sacar lo máximo del Estado y la articulación público-privada; de la conversación con grandes empresarios y de empresas pequeñas; y también con los trabajadores para tener aún mejores cifras en materia de crecimiento y que eso se traduzca en una mejor situación en materia de empleo".

El nuevo titular de Hacienda reconoció el legado de Mario Marcel y recalcó que continuará con "ese liderazgo con el mismo énfasis".

Nuevo ministro de Economía: "Fortalecer la inversión para generar más empleos"

El nuevo titular de Economía, Álvaro García, exintegrante del equipo económico durante la campaña presidencial de Carolina Tohá (PPD), agradeció al Presidente Boric por "la oportunidad que me da para trabajar por Chile, pero con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos".

"Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes y eso requiere fortalecer la inversión, ese es el origen de los buenos empleos. Nos preocupa particularmente la situación de mujeres y jóvenes que sufren un mayor desempleo", destacó.

Le damos la bienvenida al ministro Álvaro García, que asume como titular del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo desde este 21 de agosto.



¡Todo el éxito para esta nueva etapa!

García también valoró los avances del Ministerio de Economía durante la administración de Grau: "Ha dado pasos muy importantes en generar nuevas instituciones que facilitan la inversión: la Ley de Permisos, que va a simplificar la realización de grandes y pequeños proyectos; y la Banca de Fomento, que va a fortalecer el esfuerzo de innovación requerido para crear empleos de mayor calidad", valoró.

"El Presidente, al invitarme, ha sido claro en señalar cuál es mi tarea: fortalecer la inversión, generar empleos y hacerlo de manera colaborativa, invitando a trabajar de manera conjunta a los gobernadores de todas las regiones del país, de tal manera que identifiquemos la oportunidad en cada región con los trabajadores y los empresarios para que juntos el país progrese", concluyó.