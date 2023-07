Oposición exige la salida de Jackson tras robo en el Ministerio de Desarrollo Social

Desde la oposición piden la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de diversas especies registrado en el edificio de esa cartera, todo esto en medio de las indagatorias por las presuntas irregularidades en los traspasos de fondos públicos a distintas fundaciones.

Desde la bancada UDI enviaron una misiva al Presidente Gabriel Boric, donde expresaron su "sospecha, estupor e, incluso, desconfianza" por el "insólito" robo. En ese contexto, señalaron que "resulta absolutamente inevitable relacionar" este hecho con el denominado caso convenios.

"Independiente de que en este minuto se encuentre en medio de una gira presidencial por Europa, no nos parece correcto que como Presidente de la República se desentienda de los hechos que están aconteciendo a nuestro país, los que no sólo revisten suma gravedad en materia delictual, sino que también desde un punto de vista de la fe pública", añadieron.

Asimismo, resaltaron que "tal como se lo hemos venido advirtiendo hace más de un mes, la presencia del ministro Giorgio Jackson en la actual administración no resiste ni siquiera un día más, puesto que su presencia no hace más que generar un enorme daño".

"Si efectivamente su intención es perseguir a los responsables de esta millonaria defraudación, 'caiga quien caiga', como lo señaló semanas atrás, debería remover cuanto antes de su cargo al ministro Jackson", concluyeron.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, dijo que "vemos con mucha preocupación que una cosa de este tipo acontezca justo en el contexto de un marco de investigación, justo en un momento donde se están tratando de desentrañar casos de corrupción tremendamente graves y justo en edificio que tiene una seguridad bastante profunda. Entonces, cuesta creer que ese tipo de coincidencias se den", según declaraciones recogidas por La Tercera.

Y sostuvo que el rechazo que tiene el Presidente "es principalmente por la figura de ese ministro".

Desde el Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval afirmó que "el relato y la secuencia de cómo se da este robo son inverosímiles", y que da la sensación de que hay una "operación político criminal para encubrir los delitos". Además, sostuvo que "todo lo que rodea al ministro Jackson es turbio y ya es momento que el Presidente Boric asuma el liderazgo que requiere su cargo y lo saque de inmediato del gabinete".

"Más que un ministro, ha sido operador político que sólo se ha dedicado a beneficiar a sus correligionarios de su partido en cargos públicos donde se han cometido estos ilícitos que se han conocido públicamente a través de las fundaciones. Es de extrema urgencia que se investigue a fondo este insólito robo", agregó.

Finalmente, desde Evópoli, el senador Felipe Kast declaró que el ministro "no da garantías para realizar una investigación imparcial, cuando los principales involucrados del caso convenios son de su mismo partido y podrían verse potencialmente beneficiados por el robo de información sensible como hoy ocurrió", así como también recalcó que Jackson "no cuenta con la legitimidad para estar a cargo del Ministerio y espero que el Presidente Boric tome pronto una decisión".

"Este es un robo incomprensible, desde cómo se originó hasta los bienes que se llevaron, lo que por supuesto, aumenta las sospechas de que el objetivo aquí era finalmente entorpecer la investigación", acotó.

OFICIALISMO TAMBIÉN PIDE LA RENUNCIA

El senador socialista Fidel Espinoza utilizó sus redes sociales para fustigar que "lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto", acusando que "son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor".

En esta línea, el parlamentario oficialista escribió: "Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar".