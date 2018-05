Ossandón llamó a Piñera no firmar decreto que autoriza viaje de Larraín: "Él tiene que responder"

El senador de RN Manuel José Ossandón recomendó al Presidente Sebastián Piñera no firmar el decreto que autoriza el pago de viáticos y pasajes del viaje del ministro de Hacienda, Hernán Larraín, a un encuentro de ex alumnos en la Universidad de Harvard, llamando al secretario de Estado a "arreglar su tema".

"Creo que no (debe firmar el decreto), creo que Felipe Larraín tiene que él responder y arreglar su tema. El Presidente no tiene nada que meterse aquí", afirmó.

El ex candidato presidencial manifestó que "cada uno tiene que matar su toro aquí, no hay que involucrar al Presidente de la República que no tiene nada que ver".

"Si Felipe Larraín cometió un error o se hizo algo mal administrativamente, lo tiene que arreglar él", aseveró.

Esto debido a que si la Contraloría acoge a favor el requerimiento que hizo la oposición contra el viaje de Larraín, que tuvo un costo de cinco millones de pesos entre pasajes y viáticos, Presidencia podría compartir la falta.

PS no descarta llegar a la justicia si se autorizan pagos

Se trató de una invitación anterior a ser designado ministro, personal y como ex alumno, que se reiteró posteriormente a su designación, según informaron desde el establecimiento educacional estadounidense.

Larraín dijo que la invitación fue como ministro y que parte del dinero será reintegrado por la universidad.

A la espera del pronunciamiento del contralor Jorge Bermúdez ante su requerimiento, el Partido Socialista dijo que evaluará acudir a la Justicia si Piñera firma el decreto.

"No descartamos que en el caso que decidan dar esa señal tan mala al Estado de Chile, a la administración pública y a todos los chilenos de que se puede un mes después que se realiza este viaje conseguir un decreto del presidente para encubrir todo y darle un tinte de legalidad aparente, sin duda nos vamos a ver en la obligación de presentar acciones judiciales y no descartamos que sean también penales", dijo el diputado Leonardo Soto.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por malversación de fondos públicos presentada en contra de Larraín.