Presidenta del Partido Socialista dio por muerta la "teoría de los anillos" con el nuevo gabinete

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dio por muerta este martes la denominada "teoría de los anillos" al interior del Gobierno, luego de que el Presidente Gabriel Boric apartase de la primera línea a dos de sus ministros más afines y mediáticos, Izkia Siches y Giorgio Jackson, fuertemente criticados por la oposición, y diera un giro hacia el centro de la izquierda al reemplazarlos por Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, respectivamente.

Dos días después del plebiscito, la primera remodelación del gabinete en los seis meses de mandato cambió los equilibrios en el Comité Político, el órgano que lidera el Jefe de Estado y en el que se delinean las estrategias y se toman las decisiones más relevantes del Ejecutivo, y supone un giro al aumentar el número de miembros cercanos a la Concertación.

"Hoy día ya no podemos hablar de esta teoría de los anillos que en algún minuto se acuñó, sino que estamos todos los partidos de ambas coaliciones representados en igualdad, pudiendo aportar desde nuestras distintas visiones a complementar la gestión de Gobierno", dijo Vodanovic en conversación con Lo Que Queda del Día, una vez finalizada la reunión convocada por Boric en La Moneda con el fin de abordar el nuevo proceso constitucional.

"Yo creo que tenemos distintas visiones en ciertos temas y eso complementa. Es muy bueno que existan distintas generaciones, distintas experiencias y distintas posturas sobre determinados temas, porque finalmente de aquello resulta una buena síntesis", afirmó la lideresa socialista.

Según Vodanovic, "en la reunión que hubo en la tarde con el Presidente y los partidos políticos se vio también aquello, que tenemos una diversidad dentro de todos los partidos que conformamos las dos coaliciones y la derecha, pero que podemos llegar a acuerdos".

"DAMOS INICIO A UN NUEVO CICLO POLÍTICO"

"Me parece un buen día este día porque damos inicio a un nuevo ciclo político, precisamente con una reunión citada por el Presidente a todos los partidos políticos -solo se restó el Partido Republicano- y con el cual se inicia un diálogo para habilitar un nuevo proceso constituyente. Eso me parece una gran noticia", destacó la presidenta del PS tras el encuentro en La Moneda con las fuerzas representadas en el Congreso.

A las 15:00 horas de este miércoles se llevará a cabo la primera reunión de los partidos políticos en el Congreso para trazar el nuevo proceso constituyente.

Al respecto, la dirigenta enfatizó que dicha instancia "se está citando para habilitar un nuevo proceso constituyente, porque, de lo contrario, si no existiera esta posibilidad, no si no se hiciera este acuerdo, la forma que tendríamos de reformar la Constitución vigente, que es la Constitución de 1980, es que el Parlamento haga y discuta un proyecto nuevo o bien que el Presidente cite una comisión de expertos como ha sido tradicional en Chile, y esa comisión de expertos entre un proyecto y ese proyecto sea discutido en el Congreso".

"Entonces, tomando la consideración de que la ciudadanía se pronunció hace poco por una convención para que redactara la Constitución, se está habilitando ese proceso de nuevo", defendió.

"El Presidente ha pedido especialmente que se integre en el diálogo a organizaciones sociales, a sindicatos, a juntas de vecinos, etcétera, para efectos de también tomar la opinión ciudadana", señaló.