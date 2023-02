Presidente Boric: Los cambios de gabinete los decido yo y se hacen; no se anuncian

"Para que no haya especulaciones, esto lo he reiterado hasta el cansancio, pero lo voy a repetir: los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete los decide el Presidente de la República. Yo. No los editorialistas ni los partidos".

Así, el Presidente Gabriel Boric respondió este martes a la pregunta de la prensa respecto de un posible cambio en su gabinete en marzo, que mantiene expectante a las dos coaliciones del oficialismo ad portas, además, de que el Gobierno cumpla su primer año.

El Jefe de Estado fue consultado por el tema justo cuando salió caminando del Palacio de La Moneda y cruzó al edificio del Ministerio de Hacienda, para reunirse con el titular del ramo, Mario Marcel, en un encuentro de trabajo.

"Con los partidos tenemos un diálogo permanente. No me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo respecto de la evaluación permanente de los ministros", dijo el Mandatario.

Consultado por la postergación del Consejo de Gabinete que tenía originalmente previsto para este viernes y lo corrió para el próximo 11 de marzo, Boric explicó que "es sencillamente porque es el aniversario del primer año del Gobierno y me interesa que todos los colaboradores del primer año del Gobierno puedan dar una cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde y como ha sido la característica de nuestro Gobierno".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también se refirió a un eventual cambio de gabinete en El Diario de Cooperativa: "Sería de pésimo gusto que yo me ponga a decir lo que el Presidente debe hacer en esta materia. Él lo va a anunciar, él lo va a decidir, él lo va a establecer en los plazos que le parezcan correctos, pero lo que sí puedo decir es que no es necesario esperar un gran cambio, un gran tema, porque el Presidente cuando cree que hay que hacer cambios los hace, como lo hizo hace poco en el Ministerio de Justicia", dijo.