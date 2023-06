Presidente Boric pidió a su gabinete "toda la colaboración" con la ministra de Salud

El Presidente Gabriel Boric realiza su primer consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda tras la Cuenta Pública 2023, el que está marcado hoy por la crisis sanitaria por los virus respiratorios que afecta principalmente a los pacientes pediátricos.

"La preocupación central del Gobierno, además de las utilidades que hemos establecido, tiene que ver con el aumento de enfermedades respiratorias, en particular en niños y niñas que está tensionando de manera muy fuerte a nuestra red de salud, y para ello hoy y durante toda la próxima semana, le pido toda la colaboración con -en particular- la ministra de Salud y su equipo para sacar adelante esta tarea y velar por el cuidado integral de los niños", sostuvo el Mandatario.

En la instancia están participando todos los secretarios de Estado, a quienes le transmitirá las prioridades del Gobierno en esta etapa política con la tarea de lograr acuerdos en la reforma previsional y la tributaria, incluso fuera del mundo parlamentario.

El consejo se da en medio del flanco abierto por la emergencia por las enfermedades respiratorias, ante lo que el Ejecutivo cambió la comunicación de riesgo impulsando informes diarios que tendrán su primera versión este viernes a las 11:30 horas en el Ministerio de Salud.

"NO HAY MARGEN DE ERROR POSIBLE"

Como telón de fondo de la cita también está la aclaración que solicitó la Superintendencia de Salud a la Corte Suprema por los dichos de la ahora exvocera Ángela Vivanco respecto a la crisis de las isapres, ya que se espera que hoy la Tercera Sala explicite si las aseguradoras deberán pagar los excedentes a todos los usuarios afectados o solo a los que presentaron demandas.

Asimismo, el Presidente Boric señaló que este período de su administración "nos obliga a duplicar los esfuerzos, a dejar de lado cualquier excusa y evitar cualquier tipo de error y eso es extensible para todos nuestros colaboradores, tanto a nivel central como en regiones. En donde la buena gestión, la ejecución presupuestaria, el diálogo con las diversas fuerzas políticas, pero, por sobre todo, por la ciudadanía, el estar en terreno, escuchando las angustias de la gente, conectados con lo que está pasando, es fundamental. Solo esto nos va a permitir conseguir todos nuestros objetivos".

En esta línea, recalcó que "no hay margen de error posible", porque "la ciudadanía tiene altas expectativas, creo que es posible retomar un camino de esperanza, de realizaciones, no de promesas en un futuro exacto o jugosos, si no, de un presente, ahora que se haga cargo de las diferentes seguridades, en materia de derechos, seguridad económica y seguridad ciudadana".