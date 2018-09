PS pidió "explicaciones" por relación entre Felipe Larraín y fondos Corfo

El Partido Socialista (PS) demandó explicaciones de La Moneda luego que se revelara la participación en 2005 del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de la creación de una estructura de sociedades con grandes empresarios, mediante la cual accedieron a 20 millones de dólares de Corfo, destinados a proyectos de innovación para pymes.

"Dijo que iba a innovar en temas educativos, pero la plata sirvió para comprar colegios. Hasta inicios de este año, Larraín seguía siendo socio de este negocio", detalló el medio digital Interferencia.cl.

De acuerdo a la publicación, Larraín, "junto a un grupo de importantes empresarios, adquirió casi una decena de colegios, privados y subvencionados, para implementar formas innovadoras de impartir educación. El actual ministro convenció a su empleador de entonces de participar en el proyecto, y así la Universidad (Católica) puso a disposición de esta nueva red de colegios la marca Educa UC".

"Creando un entramado de sociedades al estilo de las cascadas de Soquimich, Felipe Larraín postuló con una de estas entidades para obtener un financiamiento de US$ 20 millones de la agencia de fomento estatal Corfo e iniciar así la compra de los colegios. Se trataba de 'capital de riesgo' destinado a emprendimientos e innovaciones. Obteniendo una tasa de interés anual de sólo 2% y un plazo de pago de 15 años, Larraín se lanzó a esta aventura de negocios. Era, por cierto, una época en la que el lucro en las escuelas subvencionadas por el Estado aún estaba permitido", añade el reportaje.

El PS "demanda al Gobierno una detallada explicación y la clarificación de la responsabilidad del actual ministro de Hacienda en las graves denuncias relativas a desvíos de recursos fiscales de Corfo destinados a innovadores hacia operaciones financieras dirigidas a la adquisición de colegios subvencionados", dijo la mesa del partido.

Para la colectividad opositora, "operaciones especulativas de tal naturaleza afecta la fe pública y acentúan el clima de desconfianza de la ciudadanía e invalidan el rol y las funciones del ministro aludido, precisamente por el carácter de sus atribuciones y el cargo que desempeña".

La cascada y la sociedad con la UC

Interferencia.cl explica que "el emprendimiento de Larraín no cumplía cabalmente con la normativa para el fomento de pymes, porque había creado una gestora de fondos de inversión, la empresa paraguas en la que también participaban acaudalados empresarios. Pero para saltarse ese detalle técnico, el actual ministro y sus socios formaron, en los hechos, una suerte de holding que supervisaba a una serie de pymes, siendo estas los colegios comprados gracias al dinero estatal".

El reportaje detalla que en enero de 2003 se firmó la escritura de la sociedad Prospectus Development, en la que Felipe Larraín figuró como uno de los socios principales, y además participaban Alejandro Weinstein (cuya familia vendió en 2014 los laboratorios CFR -ex Recalcine- a la farmacéutica estadounidense Abbott en casi US$ 3.000 millones); Gonzalo Said, miembro del directorio del Banco BBVA; Alexis Camhi, hasta 2014 gerente de desarrollo y nuevos negocios del laboratorio CFR; y Raul Labán, ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

"Un año y medio después, Prospectus Development se unió a la Pontifica Universidad Católica, dando vida a una nueva empresa llamada Inversiones Ventanas. Fue esta última la que creó la marca Educa UC que auspiciaba los colegios comprados por Larraín", se agrega.

Los fondos de Corfo se obtuvieron "con gran celeridad" a través del "socio estratégico" Expertus, un fondo de inversión privado que buscaba comprar colegios semiquebrados y tratar de rentabilizarlos, y no apoyar las operaciones de pequeñas empresas chilenas en algún rubro innovador o estratégico, "como requerían las bases de financiamiento de Corfo".

En octubre de 2017, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, finalizó el vínculo comercial, quedando en acta su valoración del acuerdo: "Heredé un tema que venía del 2005".

Larraín, detalló el medio, "se retiró de Expertus en marzo de 2010, poco antes de asumir el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero en mayo de 2016 retornó a la sociedad, para volver a retirarse en enero de este año, cuando se conoció su nombramiento al mismo cargo ministerial".