Quién es Aisén Etcheverry, la nueva ministra de Ciencia nombrada por el Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric anunció en el cambio de gabinete de este viernes que Aisén Etcheverry Escudero reemplaza desde esta misma jornada a Silvia Díaz en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La nueva ministra de Ciencia es independiente y abogada de la Universidad de Chile y masters of Laws por la University of San Francisco School of Law, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia.

En los últimos 15 años ha coordinado y liderado equipos y proyectos públicos y privados, tanto a nivel nacional e internacional, en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.

Además, fue directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID); Jefa de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de la Segpres y directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI).