Renovación Nacional criticó "cuoteo político" en designación de nueva ministra de la Mujer

Renovación Nacional criticó que primara el "cuoteo político" en la designación de la periodista Macarena Santelices como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, lo que se suma a los cuestionamientos que ha recibido la nueva secretaria de Estado por sus dichos de apoyo a la dictadura liderada por su tío-abuelo Augusto Pinochet.

El Presidente Sebastián Piñera designó a la periodista Macarena Santelices (UDI), ex alcaldesa de Olmué, como la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, en reemplazo de Isabel Plá, quien renunció al cargo el 13 de marzo pasado.

Al respecto, la diputada Karin Luck, subjefa de la bancada de RN, aseguró que "como diputados de Renovación Nacional, y como Renovación Nacional, esperábamos que se nombrara a la subsecretaria Carolina Cuevas, que estaba subrogando. Nosotros hemos visto su trabajo y encontrábamos que ella era la persona que debía suceder a Isabel Plá".

La parlamentaria remarcó que "desgraciadamente vimos nuevamente que habían temas de cuoteo político y dado que el cupo era de la UDI, la UDI insistió en que querían que fuera alguien de la UDI y que iban a presentar un nombre, por algo se demoraron casi dos meses".

"AFRENTA Y PROVOCACIÓN AL MOVIMIENTO FEMINISTA"

En tanto, Javiera Manzi, vocera coordinadora feminista 8-M, apuntó que el nombramiento de Santelices "es un peligro para la vida de mujeres y disidencias sexogenéricas. En un período crítico de agudización de la violencia patriarcal en contexto de confinamiento nombran a una persona sin experiencia ni formación en materia de género".

Manzi añadió que "es un nombramiento que profundiza también la política negacionista del Gobierno de Sebastián Piñera, una figura que encarna la defensa del legado dictatorial. Es sin duda una afrenta y provocación al movimiento feminista".

No permitiremos que quien encarna todo lo que impugnamos, esté a la cabeza de este Ministerio. Exigimos su revocación inmediata.#NoTenemosMinistra pic.twitter.com/5qmBjMfte1 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) May 6, 2020

MINISTRA SE DEFIENDE: JAMÁS HE AVALADO NI JUSTIFICADO LA VIOLACIÓN DE DD.HH.

Tras asumir en su nuevo cargo y después de recibir críticas al asegurar, en diciembre de 2016, que "no podemos desconocer lo bueno del régimen militar", la ex alcaldesa de Olmué afirmó que "jamás he avalado ni he justificado la violación de los Derechos Humanos".

"El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves, una posición política no tiene nada que ver con los Derechos Humanos y por lo mismo, desde hoy, soy ministra de todas las chilenas", remarcó.

La secretaria de Estado llamó a todas las mujeres "a trabajar en conjunto porque tenemos que erradicar la violencia, no podemos permitir ningún tipo de violencia, ni por pensar distinto. No me corresponde hacer juicios hoy, como ministra de la Mujer, a comentarios que he hecho en el pasado".