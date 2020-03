Revolución Democrática se quedó sin piso para acusar constitucionalmente a Blumel

Revolución Democrática finalmente no podrá concretar la anunciada acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego que el partido se quedara sin respaldo político para poder concretar la acción.

El Frente Amplio había dado un "ultimátum" al titular de Interior: si no sacaba al general director de Carabineros, Mario Rozas, antes del 3 de marzo, lo iban a acusar constitucionalmente.

El plazo finalizó y los diputados de RD confirmaron que iniciarían el trabajo para reunir las 10 firmas necesarias para la presentación, pero este martes varios representantes de las bancadas de oposición tomaron distancia de ese anuncio.

"No fuimos consultados y no estamos disponibles", confirmó el subjefe de la bancada de la DC, Daniel Verdessi.

Mientras que el jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, apuntó a que no hay tiempo para hacer "acciones testimoniales", como lo que ocurrió el intendente metropolitano, Felipe Guevara -quien superó la acusación en el Senado-, y llamó a concentrarse en el plebiscito constitucional del 26 de abril.

"No tiene la fuerza política para llegar hacia adelante y que sea exitosa, y finalmente, el momento, creemos nosotros que ahora hay que dedicarse de lleno al 26 de abril, a lo que tiene que ver con el plebiscito", dijo el legislador.

A su vez, el jefe de bancada socialista, Manuel Monsalve, advirtió que si no hay un acuerdo conjunto de la oposición en torno a esta acusación, no la van a apoyar.

"El Partido Socialista no tiene una decisión tomada de apoyar la acusación constitucional contra el ministro Blumel y en la medida que no haya un acuerdo del conjunto de la oposición, no la vamos a respaldar. No estamos para desarrollar acciones en este carácter de testimonial", declaró.

Desde Revolución Democrática, su presidenta Catalina Pérez evitó pronunciarse sobre la distancia que han tomado estos partidos de oposición y sostuvo que "respecto de la acusación constitucional, es una acción que estamos preparando, estamos reuniendo antecedentes, reuniéndonos también con víctimas y con otros sectores de oposición, y esperamos prontamente tener noticias al respecto".

"Tienen todo el derecho a discutirlo, no sé si es la solución"

El ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, advirtió que una acusación constitucional contra el titular de Interior no traerá paz social.

"Un sector del Frente Amplio señalan esto, no lo han conversado internamente en la oposición, existe también poca disposición de parte de jefes de bancada, por ejemplo, del PS, del PPD. Entonces, claro, tienen todo el derecho a discutirlo", dijo el titular de Segpres en Cooperativa.

Sin embargo, sostuvo que "no sé si es la solución frente a los problemas que estamos viviendo hoy. A mí me constan los esfuerzos que realiza todos los días el Ministerio del Interior para aumentar los niveles de seguridad pública y aquí, por supuesto, que no hay una solución fácil".

"No creo que tengamos que elegir entre el resguardo en materia de seguridad ciudadana, entre la recuperación de la paz ciudadana y el respeto a los derechos humanos, creo que se pueden hacer ambas cosas de forma paralela y simultánea, y esos son los esfuerzos que se están realizando. Entonces, apuntar contra una persona, otra vez llevar adelante estas acciones fiscalizadoras sin que ni siquiera hayan sido conversadas dentro de la oposición, yo creo que distrae", apuntó.

En este escenario, el diputado UDI Jaime Macaya destacó "la señal de cordura" que, asegura, ve en algunos parlamentarios de oposición ante este "mal chiste" del Frente Amplio.

El otro flanco que enfrenta Blumel en Chile Vamos

Además, al interior de Chile Vamos, el senador Andrés Allamand (RN) advirtió que la centroderecha está "disconforme" con el orden público y apuntó al ministro Blumel (Evópoli) como el responsable político.

Coincidió con esto la senadora del mismo comité Carmen Gloria Aravena, quien expresó que "la situación es muy compleja y creo que es necesario darse cuenta que no han sido estrategias eficientes y que vamos en la escalada de violencia que está muy difícil de controlar".

"Absolutamente, y con todo el aprecio que podamos tenerle, creo que tiene que evaluar también y hacer una evaluación él (Blumel), los intendentes del país y el Presidente de la República, es parte de su responsabilidad el evaluar que efectivamente hoy los equipos que tiene son los que necesita", aseveró.

Ante ambas situaciones, desde la colectividad en la que milita el ministro Blumel, el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, reaccionó asegurando que "cuando el país exige que saquemos lo mejor de nosotros, algunos buscan obtener pequeñas ventajas políticas".

"Nunca nos vamos a dar por satisfecho"

Frente a las críticas del oficialismo, el subsecretario del Interior, Francisco Galli, sostuvo que "parte de nuestra estrategia es evaluar día a día lo que hacemos para el resguardo del orden público".

"Nunca nos vamos a dar por satisfecho hasta que se termine esta violencia. El rol del ministro del Interior, no solo del ministro del interior, de todo el equipo es: todos los días mejorar para retomar el orden público, para resguardar en la seguridad de las personas, y eso implica un esfuerzo importante, tanto, de este ministerio como de las policías", aseveró.