Seguridad y pensiones: Gobierno y partidos delinean prioridades previo a consejo de gabinete

De cara a la reunión del Presidente Gabriel Boric con sus ministros fijada para este viernes, tanto el Gobierno como partidos oficialistas y no alineados delinearon sus prioridades legislativas para este 2024, que se espera siga marcado por las reformas previsional y tributaria, la seguridad ciudadana y ahora también por la ley de incendio.

La ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos, expuso en Cooperativa que "seguiremos trabajando las tres dimensiones que ya marcaron el Presupuesto 2024: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica".

"En esa perspectiva es un clave, por cierto, poder retomar la tramitación en segundo trámite constitucional de la reforma de pensiones, y todos los proyectos asociados al pacto fiscal. Sabemos que para poder garantizar de manera sostenible la necesidad de la ciudadanía, debemos tener recursos", continuó.

"Adicionalmente -complementó-, la coyuntura no está fuera, y seguiremos impulsando la agenda de seguridad ciudadana. Y también el tema relativo a los incendios, (puesto que) la reciente catástrofe de la Quinta Región nos hace reforzar los esfuerzos por poder avanzar en el proyecto de ley de incendios que venimos ya tramitando desde el año pasado".

La subsecretaria apuntó que para el Presidente Boric también es relevante avanzar en probidad y transprencia, por lo que espera el pronto despacho del proyecto de probidad municipal -en segundo trámite-, y alista indicaciones a la Ley de Transparencia 2.0 y nuevas iniciativas para actualizar la Ley de Lobby.

AGENDA DE GÉNERO

Además, La Moneda relevó la agenda de género, sobre todo ad portas de un nuevo 8 de marzo, que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó en Cooperativa a sacar adelante la ley integral contra la violencia hacia la mujer, que "permitirá mejorar la fiscalización a las medidas cautelares en estos casos y establecer un mecanismo de supervisión judicial que va a garantizar un cumplimiento y pertinencia de ésta; va a fortalecer el rol de representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer e incorporará a los niños como víctimas y no sólo como testigos de la violencia de género, además de contar con un sistema de gestión integral de casos. Es por eso que la llamamos ley integral".

"Otra de nuestras prioridades este año son las modificaciones al régimen de sociedad conyugal. Estamos proponiendo que ambos cónyuges sean administradores de los bienes de la sociedad conyugal en igualdad. Y por último, este año presentaremos junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados", agregó.

PRIORIDADES DE LOS PARTIDOS

En el Comité Político ampliado de los lunes, el Gobierno les informó sus prioridades a las directivas de los partidos oficialistas, y les solicitó presentar las suyas, en las que hay coincidencias.

Desde Comunes, su presidente Marco Velarde indicó que "lo primero es concretar una reforma de pensiones y para eso se necesita mucha voluntad política. Lo otro es que creo que hay que hacerse cargo en materia de seguridad, que la gente se sienta segura y tranquila en sus barrios, en sus calles".

"Lo tercero es mejorar la educación, urge hoy día nivelar hacia arriba la educación en Chile, sobre todo de niñas y niños, hay que mejorar condiciones de infraestructura sin duda, pero yo creo que la pandemia dejó a generaciones, a los más chicos, que les ha costado volver a reintegrarse, entonces creo que el futuro del país está en esos niños y niñas que han sido afectados los últimos años y tenemos que dedicar esfuerzos en eso, sobre todo en mejorar la educación pública", insistió.

En el ambiente siguen rondando eventuales modificaciones al sistema político, debate que fue reflotado en el fallido segundo proceso constitucional, pero en las tiendas de Gobierno no lo ven como un asunto principal.

"En ningún caso consideramos como prioridad la reforma al sistema político. Eso no apunta en nada a solucionarle el problema a la gente, más bien apuntan a solucionar los distritos electorales de algunos partidos, y creo que la forma de hacer política y de relacionarse con el Congreso Nacional son verdaderamente las fórmulas que deben aplicarse en estos dos años que vienen y no preocuparse de un tema que no es relevante para la ciudadanía", opinó el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

"Creo que hay otros temas más relevantes y éste, especialmente el sistema político, es algo que está pidiendo la derecha como moneda de cambio para sacar las reformas sociales, y creo que eso no debe ser una prioridad", subrayó.

DERECHA INSISTE EN NO SUBIR IMPUESTOS

La siguiente semana el Senado reanudará la tramitación de la reforma de pensiones, discusión que cruzará con la tributaria, pues el 8 de marzo se cumple un año desde que la propuesta original del Ejecutivo fue rechazada en la Cámara Baja y, por ende, podrá presentar una nueva, esta vez enmarcada en el pacto fiscal que trabajó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con las fuerzas políticas y gremios.

Sin embargo, en la derecha reafirmaron que una línea roja es el aumento de impuestos.

Ad portas, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) reprochó que "lo presentado por el Gobierno es decepcionante, porque insiste en la lógica de recaudar más y no de generar mayor crecimiento, que es lo que todos los expertos dicen que hay que hacer".

"Como la sola presentación de este proyecto va a generar impacto en la economía, su discusión garantiza de que la economía no va a mejorar durante este Gobierno. Y capítulo aparte son las infinitas atribuciones que se le entregan al Servicio de Impuestos Internos. Sabemos por el caso 'audio' que dentro del Servicio hay unos pocos funcionarios corruptos, que todavía nadie sabe quiénes son y que todavía están en el servicio. ¿A ellos les vamos a entregar atribuciones adicionales?", comentó.

LA VISIÓN DC

Mientras tanto, en la DC -tienda no oficialista pero autodeclarada "colaboradora", el jefe de la bancada de diputados, Eric Aedo, planteó: "La prioridad absoluta hoy día es seguridad, avanzar en un sistema de inteligencia y aprobar la ley de inteligencia, avanzar en los temas de seguridad. La segunda prioridad sin duda tiene que ser retomar el desarrollo económico del país y una tercera prioridad son sacar adelante los proyectos de reformas, como son la reforma de pensiones, el pacto fiscal".

"Lo digo con mucha claridad, la Democracia Cristiana va a dar sus votos para enfrentar la elusión, evasión de impuestos, para terminar con la burocracia o permisología, pero obviamente vamos a mirar con mucha atención el aumento de impuestos a la clase media. No estamos de acuerdo con eso y así se lo hemos dicho al gobierno", añadió.