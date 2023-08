Senador Castro envía mensaje a Jackson: El gabinete debiera ser el que proteja al Presidente

El senador Juan Luis Castro (PS) declaró que "el gabinete en vez de que el Presidente lo salga a defender y a blindar, debiera ser el gabinete que proteja al Presidente", en referencia a los cuestionamientos al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y las peticiones de renuncia que ha recibido desde la oposición.

Desde el oficialismo, el senador Castro indicó que el Gobierno "todavía ha sido débil en cuanto a la proactividad del liderazgo, la conducción desde el Estado de todos los antecedentes y el control de daños, que particularmente ha sido muy débil".

"El gabinete en vez de que el Presidente lo salga a defender y a blindar, debiera ser el gabinete que proteja al Presidente de la República. Eso es lo que se entiende por un gabinete, pero aquí yo veo más agendas personales o futuras candidaturas que la protección al Presidente Boric, él está quedando solo y eso es extremadamente delicado", lamentó.

En tanto, desde Revolución Democrática (RD), el partido del ministro Jackson, la diputada Maite Orisini salió a respaldar al secretario de Estado y fustigó que "no puede ser que el ministro me cae mal porque, como leíamos ayer en algunos medios de comunicación, era muy mateo, empujó la rebaja de la dieta e hizo que les bajaran el sueldo a muchos parlamentarios y senadores. No pueden ser esos fundamentos para deslegitimar a un ministro de Estado y cuando las críticas vienen desde ahí, la verdad es que a mí me parece que es más politiquería que argumentos políticos reales y de fondo".

Además, recalcó que el ministro Jackson "no está pensando en renunciar, el Presidente de la República, tengo entendido, no está pensando en pedirle la renuncia al ministro Jackson, ni los parlamentarios estamos pensando en aprobar esa acusación constitucional. Yo no creo que el ministro Jackson vaya a salir del Gobierno".

Por su parte, la oposición se reúne para redactar la acusación constitucional contra Jackson que, se prevé, sea presentada este lunes.

El timonel de la UDI, el senador Javier Macaya, señaló que "creemos que la salida del ministro Jackson, por sí sola, no es suficiente para superar la crisis. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio profundo, un entendimiento, una capacidad de darse cuenta".

"Tenemos un Gobierno que se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo frente a uno de los mayores casos de corrupción que ha habido en nuestro país en los últimos 30 años, y la verdad no es con un megáfono en la puerta de La Moneda que el Presidente Boric va a solucionar los problemas del país y va a recuperar la confianza de los chilenos", criticó.