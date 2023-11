Senador Gastón Saavedra pidió salida de Crispi e ingreso del Socialismo Democrático al Segundo Piso

Tras la exposición del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (Revolución Democrática), en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que está indagando las responsabilidades políticas del caso convenios, el subjefe de la bancada de senadores del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, pidió al Presidente Gabriel Boric evaluar la continuidad del funcionario y sugirió el ingreso de su coalición, Socialismo Democrático, al Segundo Piso del Palacio.

"Es una cuestión que no se sostiene por sí sola. Llevamos mucho tiempo en que esta situación se ha mantenido insoluta con los costos políticos que tiene que estar asumiendo el Presidente de la República y el Gobierno. Es un deterioro constante", dijo el exalcalde de Talcahuano en dos ocasiones y otrora diputado.

Con tono disconforme, Saavedra afirmó que "llegó la hora de darle un corte decidido y tomar decisiones de reorganizar el Segundo Piso para que, en funciones tan sensibles como el análisis de datos, todo lo que tiene que ver con la entrega de opiniones, enfoques, requiere de tal vez más experiencia, más mesura".

MOLESTIA EN APRUEBO DIGNIDAD

El llamado del senador socialista que no fue bien recibido desde Apruebo Dignidad.

El presidente de Comunes, Marco Velarde, cuestionó la forma en la cual Saavedra solicitó el ingreso de su coalición al Segundo Piso de La Moneda.

"Con todo el respeto, le pediría al senador Gastón Saavedra que hay que tener mayor pudor para pedir mejorar, cambiar o incorporar a alguien en el Gobierno. Para esto existen vías y canales de comunicación y no creo que hacerlo público sea la mejor forma. Esta es decisión del Presidente y (Saavedra) debiese respetar la institucionalidad, así como uno también respeta el cargo que ostenta el senador Saavedra", fustigó el dirigente frenteamplista.

"UNA TOZUDEZ IMPUESTA POR RD"

Desde la oposición, en tanto, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga afirmó que Crispi "no le aporta hoy día al Gobierno del Presidente Boric".

A juicio del extimonel, la permanencia del otrora diputado como jefe de asesores "es una tozudez impuesta por RD".

"Lo importante aquí es que el Presidente evalúe la figura del mismo y su desempeño. No es creíble que una persona que sabe nueve días antes no le haya comunicado al Presidente de la República, que al menos no se haya cerciorado, y pretenda desentenderse como él lo hizo saber en la Cámara de Diputados", sentenció.