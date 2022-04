Timonel PPD por error de Siches: Hay formas que, a pesar de ser empática o auténtica, tiene que cuidar

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, apuntó a que la ministra del Interior, Izkia Siches, "hay ciertas formas que, a pesar de ser tremendamente empática o auténtica, tiene que cuidar", tras el error que cometió la secretaria de Estado en el Congreso.

Siches entregó información errónea en el Congreso sobre supuestas irregularidades en la deportación de migrantes durante la anterior administración, lo que generó una ola de críticas e incluso una investigación desde el Ministerio Público. La timonel PPD expresó en La Tercera que esta situación "me preocupó, porque fue un planteamiento no solo complejo, sino que en un formato con mucha adjetivación".

Además, señaló que "¿es esta una generación que planteó una nueva forma de hacer política? Sí. Pero hay ciertas formas que (la ministra Siches), a pesar de ser tremendamente empática o auténtica, tiene que cuidar. Cuando se asume un cargo de esta envergadura, no tiene por qué perder su esencia, pero te conviertes en ministro de Estado y representas algo por sobre ti. Eso obliga a que tu relación con otros es institucional".

"Las formas importan y van a importar siempre", recalcó.

Piergentili se refirió al apoyo que recibió desde personeros socialistas o demócrata cristianos, y sostuvo que "nosotros, antes que todo, tenemos espíritu de coalición, lealtad y sentido de compromiso. Y tener espíritu de coalición no es cerrar filas ante cualquier cosa: es entender que hay errores".

Respecto a las coaliciones, la presidenta del PPD indicó "se basan en proyectos comunes, pero por sobre todo en confianzas, y las confianzas no se decretan, se construyen. Hemos estado muy abiertos -y yo creo que Apruebo Dignidad también- a empezar a tender esos puentes de confianza, pero llevan tiempo. Todavía se nota que somos dos coaliciones en un gobierno y que tenemos diferencias".

Y sobre la idea de ser una sola coalición con Apruebo Dignidad, dijo que "todavía no hay diálogo sobre eso. Y se va a propiciar en la medida en que haya voluntad no solo de compartir un programa y un proyecto, sino también tiene que tener una expresión electoral, y yo no tengo tan claro si tenemos una maduración política lo suficientemente asentada para que eso se produzca. Soy de la idea de no forzar nada, aquí hay dos coaliciones que colaboran con el gobierno desde lo que son y desde la experiencia que tienen".