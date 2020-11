Timonel RN: "Tenemos mucha esperanza en Rodrigo Delgado, porque tiene mucha calle"

El presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, respaldó en nombre de su colectividad la llegada del ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), al Ministerio del Interior tras la salida de su correligionario Víctor Pérez, quien está acusado constitucionalmente.

"Tenemos mucha esperanza en Rodrigo, porque como alcalde tiene mucha calle, igual que todos los alcaldes de este país", valoró el timonel en El Diario de Cooperativa, estimando que "él se va a relacionar con los jefes comunales de todo Chile, que son 345 comunas, y podrá tener una información más certera desde la calle, contrastándola con la que se le entrega por parte de las policías".

El senador agregó que el que Delgado sea joven "también es una ventaja, porque puede mejorar en tecnología, en gestión, en un sinnúmero de cosas a un aparataje público que es muy difícil mover, y que él obviamente puede apoyar desde ese lado".

Ante varias críticas contra el ahora jefe de gabinete por los llamados "guetos verticales" construidos en Estación Central durante su periodo, Prohens admitió que "la gestión propia no la conozco, pero sí tengo gente en el partido que son muy cercanas a él, y todos me hablan de que es una persona honesta, transparente, que ha hecho una muy buena gestión en el Municipio, y eso es con lo que me quedo por ahora".

"En las municipalidades por lo general siempre -lo digo porque también fui alcalde hace muchos años- pasan estas cosas, hay presión por inversión (...) Pero una cosa es la inversión y otra es que las personas cumplan todos los objetivos legales que están. Espero que el (ex) alcalde Delgado en su gestión haya hecho ese compromiso y no tenga cosas pendientes", puntualizó.

Solicitud de datos del 10% desde Hacienda: "No es transparente"

Si bien el senador se mantiene contrario al retiro de fondos de pensiones, cuestionó los motivos del Ministerio de Hacienda para pedir a la Superintendencia de Pensiones los datos personales de todos los afiliados que han sacado parte de sus ahorros, operación que va a indagar la Contraloría.

"¿Cuál es el objetivo de un Ministerio al fiscalizar algo que el dueño de los recursos tiene la facultad para retirar? Si quieren investigar háganlo de otra manera", recomendó.

Prohens insistió que "no me parece bien que se esté pidiendo a la Superintendencia esa información, porque no es bueno, no es transparente, y si lo van a hacer digan por qué, pero no puede ser".

"El primer 10 por ciento fue para todos: hay algunos que lo han retirado, otros no -y eso queda en libertad, lo podrán hacer más adelante, como quieran-, pero el Ministerio, para mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente", sentenció el timonel RN.