Tohá baja perfil a críticas en el oficialismo por discurso de Boric en funeral de Piñera

Ante las críticas desde el oficialismo que ha recibido el discurso del Presidente Gabriel Boric en el funeral del exmandatario Sebastián Piñera, la ministra del Interior Carolina Tohá descartó una polémica al interior de la coalición de Gobierno.

"Como oposición, en su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable", fueron las palabras del Mandatario que iniciaron una seguidilla de críticas por parte del oficialismo, especialmente desde el Partido Comunista, donde algunos parlamentarios han planteado que constituyen una "revictimización evidente" del expresidente Piñera ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Estallido Social.

Desde el Gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo pidió hace unos días no "sobrereaccionar y sobreinterpretar" el discurso del Presidente, asegurando que no se ha puesto en duda las violaciones a los DDHH en dicho periodo.

En esa misma línea, la titular del Interior, Carolina Tohá, apuntó este miércoles que las críticas generan daño y fragmentación, pero reparó en que hay un apoyo transversal hacia el Presidente Boric.

"Más allá de voces que planteen críticas o tengan actitudes que uno esperaría que no tuvieran, dado que son parte del oficialismo, lo que ha primado no ha sido eso. Lo que ha primado es un apoyo muy amplio a las palabras del Presidente Boric, transversalmente", manifestó.

Asimismo, Tohá precisó que "lo que ha primado en el propio Partido Comunista, con el transcurso de los días, es evitar este tipo de polémica y poner acento en el mensaje más profundo que el Presidente Boric planteó y no en las polémicas que se causaron a propósito de malentendidos o de visiones parciales de su mensaje. Eso sentimos que ha sido lo que ha tendido a predominar con el transcurso de los días y nos parece importante".

PC ASEGURÓ QUE LEALTAD CON EL GOBIERNO ES GRANDE

Desde la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, detalló a Cooperativa comentó a Cooperativa que esta semana se ha reunido con el resto del oficialismo en la sede del Partido Socialista, colectividad con la tienen "una relación bilateral muy fraternal".

En esas reuniones, añadió, "estaba efectivamente Paulina (Vodanovic). Conversamos, intercambiamos, y de ahí lo que me queda claro es que en nuestra coalición nadie está por avalar cualquier tipo de forma que implique impunidad".

"Para nosotros la centralidad está en el respeto y en la búsqueda de verdad y justicia a las violaciones a los derechos humanos, incluidas las gravísimas que se cometieron bajo el estallido, que fueron confirmadas por todos los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas que el propio Presidente Piñera invitó a que vinieran a Chile", aclaró.

En ese sentido, Lagos aclaró que independiente de las diferencias políticas dentro de la coalición, la lealtad con el Gobierno por parte del PC es grande. Asimismo, aclaró que la reacción sobre los dichos del Jefe de Estado fue generalizada desde el mundo de los Derechos Humanos.

IBÁÑEZ: NO HE VISTO A UN PRESIDENTE QUE ESTÉ DESCUIDANDO LOS DDHH

Desde Convergencia Social, han apoyado las palabras del Presidente de la República enfatizando en los procesos que se llevan a cabo para determinar responsabilidades de los atropellos a DDHH, por ejemplo, en casos de trauma ocular.

Diego Ibáñez, diputado y presidente de la colectividad, planteó en El Diario de Cooperativa que "el Gobierno ha intentado que avancen los procesos en la Fiscalía, ha motivado al Ministerio Público, a presentar pruebas, a formalizar a las personas que están hoy siendo investigadas por estos casos. Yo me quedo con eso. La verdad es que yo no he visto a un Presidente que esté descuidando esa área".

"Esas palabras yo las interpreto como parte de un todo para construir un clima de acuerdo que permita poder salir también del fango parlamentario y de los dimes y diretes que muchas veces en la política no llevan a nada. Yo me quedo con ese mensaje y bueno, si alguien no está de acuerdo, es legítimo que manifieste sus diferencias. En eso tampoco tengo ningún problema", afirmó Ibáñez.