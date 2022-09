Tohá: El viaje de Siches a Temucuicui no estuvo bien planificado, hubo ingenuidad

La ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró este miércoles que la frustrada visita a la localidad de Temucuicui (Región de La Araucanía) de su antecesora en el cargo, Izkia Siches, "no estuvo bien planificada".

"Eso fue producto de que se pensó que, por el hecho de venir con un nuevo mandato y una posibilidad de reiniciar las conversaciones, iba a haber una disposición distinta al frente", reflexionó la jefa de gabinete durante una entrevista con el matinal Mucho Gusto (Mega).

"No puede ser que la autoridad visite el territorio nacional y sea repelida. Eso no estuvo bien planificado, creo que fue una ingenuidad", sostuvo Tohá.

"Visitar una comunidad nunca es un error, pero cuando uno va a un lugar que tiene características complejas, que tiene conflictos y al interior de la comunidad hay también conflictos, hay grupos radicales que están ahí, tiene que haber una preparación, se tiene que generar un terreno adecuado, porque no puede exponerse a lo que ahí pasó", cerró.

El incidente de Temucuicui, considerado el primero de una serie de "impasses" que protagonizó Siches hasta su salida del gabinete el pasado 6 de septiembre, se remonta al inicio de la gestión de la exjefa de gabinete, el 15 marzo, cuando se desplazaba por un camino rural para entrevistarse con la familia de Camilo Catrillanca, comunero asesinado por un carabinero en el contexto de un operativo policial en 2018, y su comitiva se topó con un vehículo en llamas y se escucharon ráfagas cercanas de disparos.

Si bien los impactos balísticos no dieron en ninguno de los vehículos, los primeros disparos desencadenaron un urgente operativo de seguridad con Carabineros para el retiro de la autoridad de la zona. Siches fue evacuada a una comisaría cercana por precaución, pero no se registraron heridos.

Este hecho fue duramente criticado por diversos actores políticos de oposición, quienes insistieron en que la ministra no preparó la visita y que su equipo no hizo el diagnóstico adecuado, en términos de seguridad, para poder adentrarse en la zona. Tras volver a Santiago, Siches no se refirió al tema en varios días.