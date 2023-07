Tohá y conflicto UDI-previsional: Tener secuestrados a los pensionados es perder el sentido de la responsabilidad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó la postura de la UDI de retirarse de la mesa técnica por la reforma previsional con la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo registrado en la entidad: "Tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados es perder totalmente el sentido de nuestra responsabilidad", dijo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado fustigó que los pensionados "no tienen la culpa de los debates que tengamos en torno a un delito y menos de los juicios diferentes que existan en relación a un ministro. Creo que no hay ninguna correspondencia entre un debate propio de la política, de los dimes y diretes entre autoridades, y las reformas y las políticas públicas que dicen relación con necesidades básicas de la población".

En esta línea, apuntó que "tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados, que han esperado 10 años una reforma, que hemos estado tantas veces a punto de lograr un acuerdo y por una u otra razón eso al final no ha sido posible, creo que es perder totalmente el sentido de nuestra responsabilidad".

"Creo que en esto la verdad -no es una opinión mía solamente- gran parte de la oposición no ha seguido ese mismo camino", ya que tanto Evópoli como Renovación Nacional se restó de la decisión de la UDI, y ha planteado que "más allá de que ellos puedan también tener críticas, no corresponde suspender nuestro trabajo, nuestro deber en temas importantes como la reforma previsional por esta discusión", afirmó Tohá, militante del PPD.

[📻] Ministra del Interior, Carolina Tohá: Esta lógica de ocupar la fuerza de las decisiones de materias importantes para cosas subordinadas, no es correcto y no es justo con las personas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) July 24, 2023

Asimismo, reflexionó que "las cosas poco sensatas normalmente no se sostienen demasiados días, y esto no es sensato y yo creo que en la UDI hay muchas personas responsables que no se sienten cómodas en esto que pasó, probablemente fue una decisión que se tomó en un momento de mucho frenesí, pero con el pasar de las horas se va viendo que es poco serio".

"Esta lógica de ocupar la fuerza de las decisiones de materias importantes para cosas que son subordinadas, no es correcto y no es justo con las personas", añadió.

CRÍTICAS A JACKSON: "SE HA EXCEDIDO EL LÍMITE", DICE TOHÁ

Finalmente, la titular del Interior se refirió a las críticas que ha recibido Giorgio Jackson tras el robo registrado en el Ministerio de Desarrollo Social, y dijo que "es bien impresionante esto, porque aquí la entidad robada fue el Ministerio, la autoridad robada fue el ministro Jackson, y hasta donde yo sé en Chile no le echamos la culpa a las personas que son robadas, de estos delitos, le echamos la culpa a los ladrones".

"La búsqueda de sacar provecho de una situación como esta, de llevar agua al molino, de esta fijación con el ministro Jackson, ha sido muy forzada", indicó, acotando que "la obsesión, al fijación, el encono, la crítica que tengamos de una autoridad pude ser legítima, pero no puede ser que ocupe toda la agenda, realmente se ha excedido el límite de lo razonable".