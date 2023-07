Vallejo: Latorre no informó anticipadamente al Gobierno sobre Democracia Viva

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que el presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, le notificara al Ejecutivo acerca de los primeros antecedentes sobre los cuestionados convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Esto luego que se conociera que el también senador supo 10 días antes de que se destapara el caso de la información que daba cuenta de un supuesto rumor de irregularidades por parte de militantes de su partido.

Estos datos los conoció a través de una reunión que sostuvo con los principales involucrados en este caso: el ahora exseremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, todos en la actualidad exmilitantes de Revolución Democrática.

La secretaria de Estado declaró que "no me voy a pronunciar sobre eso, porque además el presidente del partido Revolución Democrática no señaló poner a disposición información en La Moneda, nosotros no fuimos notificados de aquello".

"Una vez que el Ministerio de Vivienda tomó conocimiento de esto, tomó las acciones correspondientes", añadió.

Asimismo, la ministra expresó que "es lamentable, yo creo que es importante que todas estas alertas siempre se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones".

Este martes Latorre fue consultado sobre si reportó esos primeros antecedentes al Gobierno, y se limitó a replicar que "no le informamos ni al ministro (de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio) Jackson ni al ministro (de Vivienda, Carlos) Montes".

Posteriormente, se le preguntó si reveló este dato a otro militante RD que integra el Gobierno, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, por lo que subrayó que "no voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación (...) esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia".