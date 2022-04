Vallejo: Somos un Gobierno que ofreció cambios; en estas cuatro semanas ese espíritu se ha concretado

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que "somos un Gobierno que le ofreció al país un proceso de transformaciones y cambios, pero con gradualidad y certidumbre" y que, su juicio, en estas cuatro semanas que llevan en la administración del país "ese espíritu se ha concretado".

La ex diputada comunista señaló que "estamos conscientes de que existen muchas urgencias" e insistió en que "estamos trabajando con todo para atenderlas de forma oportuna. Queremos llegar con soluciones concretas que mejoren la vida de todos y todas quienes habitan nuestro país", no obstante, acotó que esos problemas "que se arrastran por décadas, no se resuelven de la noche a la mañana", dijo a El Mercurio.

"Somos un Gobierno que le ofreció al país un proceso de transformaciones y cambios, pero con gradualidad y certidumbre. Sabemos que es un gran desafío y que esa agenda no se puede concretar de la noche a la mañana, pero también sabemos que para llevar adelante estos cambios debemos colaborar, tender puentes y construir mayorías", expresó.

Apuntando que "ese ha sido y será el espíritu de este Gobierno, uno que por primera vez tiene a dos coaliciones trabajando juntas para sacar adelante las transformaciones que Chile anhela y necesita".

Este lunes se cumple el primer mes desde que asumió esta nueva administración, y como balance, Vallejo indicó que "en estas cuatro semanas ese espíritu se ha concretado en el anuncio de un robusto Plan de Recuperación Inclusiva con especial foco en ayudar a quienes se han quedado atrás, en recuperar empleos formales y subir el sueldo mínimo hasta los 400 mil pesos".

"También -agregó-, en la firma de compromisos como el Acuerdo de Escazú, la modernización del plan "Paso a Paso", la puesta en marcha de una mesa de trabajo junto a locatarios afectados por el estallido social para reactivar el sector, el anuncio de una mesa de trabajo para avanzar en el proyecto de 40 horas, entre muchas otras".