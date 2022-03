Vallejo y el quinto retiro: "Una cosa es acudir a una medida desesperante, otra es hacerla política pública"

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, aseguró que "una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno -haciendo referencia a la administración del ex Presidente Sebatián Piñera- que no daba muchas alternativas", respecto al posible avance del quinto retiro, pero que "otra es hacerla una política pública".

Esto luego que la semana pasada se aprobó la admisibilidad del proyecto del quinto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales en el Congreso, situación que ha generado un rechazo entre parlamentarios oficialistas y el propio Gobierno.

En conversación con "Pauta Libre" de La Red, la también ex diputada comunista se refirió a esta iniciativa y señaló que "una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente".

Explicando que "llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo" y que, respecto a la reforma de pensiones, indicó que requiere una tramitación y que necesita tiempo para su implementación.

Finalmente, se refirió a la amnistía general para detenidos durante el estallido social y apuntó que "es un compromiso de campaña y tenemos la convicción de que es necesario para avanzar en los cambios, reparar y sanar heridas en un contexto donde hubo violaciones a los derechos humanos".

Y que, respecto a la reforma de Carabineros, aseguró que "no va a tener efectos inmediatos y debemos ser claros en señalar eso. Hay un compromiso en materia de orden público, de derechos humanos y también el derecho a la manifestación", mientras que en lo inmediato, recalcó que "se está haciendo la aplicación de cambios en los protocolos y conversaciones para ver cómo enfrentar la situación de las manifestaciones. El uso de balines y perdigones ya no puede ser".