Viera-Gallo, abogado de exministra Ríos: No se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad

El exministro José Antonio Viera-Gallo, abogado de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, cuestionó en Cooperativa el uso de la figura de acusación constitucional por parte del Congreso, asegurando que los indultos se deben debatir "en otras instancias".

La acusación contra la ahora exministra apunta a la "responsabilidad constitucional" en la entrega de 13 indultos y a la "falta de control jerárquico" en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Viera-Gallo indicó que "no me puedo hacer cargo de cómo se tramitó internamente, desde el punto de vista político, estos indultos, no corresponde a la acusación constitucional. Eso es un tema para debatir en otras instancias".

"Las llamadas desprolijidades no son ilegalidades, no se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad, sino que son causales muy precisas en la Constitución, de haber vulnerado la ley o haber dejado la ley sin ejecución", puntualizó.

El exsubsecretario dijo que "esta desviación o esta interpretación laxa, amplia, de la acusación constitucional comenzó con la acusación que se aprobó contra Yasna Provoste, que fue acusada de desorden administrativo e irregularidades en la seremi de Educación, siendo que su cargo no tiene que ver con lo que ocurre en cada seremía del país".

"Si vamos así, lo que vamos a tener es un sistema parlamentario impropio, en que al final la permanencia de un ministro en su cargo va a depender del juicio que la mayoría parlamentaria tenga, que puede ser adversa al gobierno, sobre la calidad con que ha ejercido su función", añadió.

Viera-Gallo recordó que "los Presidentes todos, desde el Presidente Aylwin, han indultado a personas que han cometido delitos muy graves e incluso el Presidente Frei y el Presidente Lagos conmutaron pena de muerte por casos extremadamente graves, lo conmutaron por presidio perpetuo".

"No está en discusión en la acusación constitucional el mérito de cada indulto. Cuando un Presidente indulta, lo que hace es una apuesta, que puede resultar o no, nadie lo puede asegurar", finalizó.