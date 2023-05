"Y cómo estamos para un trío": Funcionaria relató "bromas sexualizadas" de exsubsecretario

En medio de la polémica por la destitución del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, una funcionaria del Ministerio del Trabajo dio cuenta este miércoles de sus supuestas "bromas sexualizadas" que a varias compañeras, dice, les parecían inapropiadas.

El Gobierno anunció la salida de Larraín el pasado viernes, pero no informó sobre los motivos. Sin embargo, el lunes el diario La Tercera reveló una denuncia en su contra por presunto "uso de lenguaje de connotación sexual", que el mismo economista negó públicamente en una entrevista con el mismo medio.

"Jamás hice un comentario inapropiado, de ninguna naturaleza, dirigido ni a un hombre, ni a una mujer de la Subsecretaría. Pues podría haber dicho un chiste, podría haber dicho alguna cosa, no lo sé, no me acuerdo en ese minuto. Pero jamás una cosa que pueda ser interpretada como una situación dirigida a un hombre o a una mujer en particular que pudiera interpretarse ni remotamente como acoso", aseguró.

Además, aprovechó para criticar que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pidió su renuncia sin previamente abrir un sumario para investigar los hechos y apuntó que tenía diferencias con ella por las negociaciones de la reforma de pensiones que quiere sacar adelante el Presidente Gabriel Boric.

Tras las declaraciones de Larraín, una funcionaria que trabaja en el ministerio desde el año 2007 decidió enviarle una carta a la secretaria de Estado relatando una serie de episodios que respaldan lo que han expuesto las denunciantes.

"Da rabia escucharlo negar su comportamiento porque él sabe que era inadecuado, seguro que ahora que ya se destapó todo, van a saltar todas las mujeres que se quedaron calladas. por conducta inapropiada y también porque era bastante misógino. En ocasiones dejó llorando a funcionarias al llamarles la atención", contó la mujer al diario La Segunda.

"Entiendo que se abrió un sumario y eso será materia de los hechos que se van a investigar. No sé cuántas personas han presentado denuncias escritas o verbales, lo mío más que una denuncia es simplemente señalar lo que vi y que es verdad que el señor Larraín tenía un comportamiento fuera de lugar", explicó.

"Y CÓMO ESTAMOS PARA UN TRÍO"

La funcionaria aseveró al vespertino que "era de conocimiento público al interior de la Subsecretaría que había mucha disconformidad por el trato del subsecretario, lleno de connotaciones sexuales entre otros tratos poco gratos. En la Subsecretaría de Previsión Social no hubo nunca una denuncia interna, pero los comentarios llegaron a oídos de la ministra y por eso creo que lo sacaron. Larraín sale diciendo que no es verdad lo de las quejas y denuncias, y yo escribí una carta a la ministra el lunes para poner en su conocimiento antecedentes y situaciones".

En tal sentido, contó, por ejemplo, que "en una ocasión una funcionaria comentó que un político era buen mozo y su comentario fue 'y cómo estamos para un trío'. Eso es lo suficientemente fuera de lugar".

"ERA SABIDO"

La mujer también indicó a La Segunda que "para los funcionarios es difícil denunciar a la máxima autoridad o mostrarle desagrado", en relación al poder que tenía Larraín dentro de la repartición.

"Él hacía comentarios en todos los ambientes, incluso por zoom, bromas sexualizadas... En otras instituciones se recibieron comentarios por tallas que él hacía", expuso.

"No había denuncias, como le digo, quién va a denunciar si el que toma las decisiones internas era él. Es difícil demostrar desagrado con la jefatura, pero él sabía que había gente que se incomodaba con sus 'bromas'", apuntó.

"En las instituciones públicas siempre pasa lo de los rumores y se dicen cosas de boca en boca... al interior de la SPS (Subsecretaría de Previsión Social) era sabido. Supongo que llegó a oídos de la ministra en la última semana y creo que por eso agarró vuelo, pero no sé si había razones políticas", reflexionó.