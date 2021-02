Gobierno criticó dichos de Bachelet: Quien determina eventuales violaciones a los DDHH no son los ex Presidentes

El Ejecutivo criticó los dichos de Michelle Bachelet, que aseguró que tras el estallido social del 18 de octubre del 2019 se registraron violaciones graves a los DDHH, y el vocero de Gobierno Jaime Bellolio señaló que en un país democrático "quien determina" eso no son los "ex Presidentes" sino que los tribunales de justicia.

Este lunes se dio a conocer que Bachelet, en su calidad de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, respondió una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La ex Mandataria detalló la visita de una delegación de la Oficina que preside y el informe que concluyó que "que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019), se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza".

La molestia no se hizo esperar, y el vocero de Gobierno respondió que "en un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son ex Presidentes, sino que son los tribunales de justicia", a pesar que Bachelet respondió en calidad de sus funciones en la ONU.

Y prosiguió: "En nuestro país hay un orden democrático y, por tanto, eso está en mano de los fiscales y de los tribunales, y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con derechos humanos para este Gobierno son fundamentales, porque hay un compromiso clarísimo: Nunca, jamás, se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos".

"Ese compromiso implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas", concluyó.

ALLAMAND VALORA A BACHELET ANTE LA ONU

Esto se contrapone a lo que anteriormente dijo el canciller Andrés Allamand en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -que inició este lunes-, instancia donde valoró la labor de la ex Presidenta "cuya voz independiente, unida a las múltiples acciones emprendidas bajo su dirección son de la mayor relevancia para cautelar la vigencia de los DDHH en las complejas circunstancias del tiempo presente", declaró.

En la misma cita, Allamand sostuvo que Chile "vivió un estallido social con jornadas de protestas y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política, hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional".