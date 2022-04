Gobierno extenderá IFE Laboral hasta septiembre como alternativa al quinto retiro

La diputada Gael Yeomans (CS) reveló que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunciará que prolongará el IFE laboral desde junio y septiembre.

Estos anuncios se hacen en medio de la tramitación del proyecto de quinto retiro del 10% de fondos previsionales, proyecto al que el Gobierno de Gabriel Boric le ha negado el apoyo.

"(El ministro Marcel) Nos explicó que estos anuncios se van a hacer esta semana, entre mañana y pasado. Son varios anuncios; respecto al IFE laboral plantea extenderlo desde junio a septiembre, aumentando los cupos y teniendo en consideración especialmente a las mujeres por la situación de desempleo que les afectó directamente", señaló la diputada a Cooperativa.

"En esto también se hablo de hacer una actualización al registro social de hogares, entendiendo que es importante incorporar a todas aquellas personas que realmente requieran recibir esta ayuda", agregó la parlamentaria.

La diputada añadió, además, que se "va a crecer en la inversión pública para aumentar la cantidad de empleos".

"Estas medidas no solo están reducidas a la extensión del IFE. Hay más medidas que se van a plantear, hay que esperar los anuncios porque ahí se van a poder concretar más, pero quiero adelantar que hay medidas específicas para las pymes, sector turístico, que también es importante hacerse cargo del impacto que ha tenido la pandemia en ello y la flexibilización de medidas en materia sanitaria", aseguró Yeomans.

Respecto al proyecto de quinto retiro, la parlamentaria indicó que "requiere un quorum alto, no es el quorum de mayoría simple. Es difícil que se logre esa mayoría. Por eso se han planteado medidas alternativas. Creo que es importante que se le de la prioridad a las medidas que van a impactar rápidamente".

PROYECTO DE QUINTO RETIRO

Durante esta tarde, la Comisión de Constitución votará la fusión de los proyectos asociados al quinto retiro de fondos previsonales, y definirá un cronograma de trabajo.

La diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la instancia, señaló que "vamos a discutir, en el primer punto de la tabla, la fusión de los proyectos. Por lo tanto, todos y todas lo pueden ver tal como lo comprometimos el primer día. La tramitación de todos los proyectos de ley en la Comisión de Constitución se van a dar, el quinto retiro ya inició su tramitación".

En tanto, el nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (DC), comentó que "Apruebo Dignidad, la coalición de Gobierno, está haciendo un doble juego".

"Por una parte el Presidente (Boric) y el ministro de Hacienda (Mario Marcel) se manifiestan en contra del quinto retiro, pero los parlamentarios de Gobierno son los que lo promueven. Yo llamaría al Gobierno a ordenarse y una vez que se ordenen, nos pueden pedir la opinión a los demas", enfatizó.

REFORMA PREVISIONAL: SE COMBINARÁN TRES SISTEMAS

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó este trascendido y, además, entregó luces de lo que será la Reforma Previsional, donde combinará tres sistemas.

"La capitalización individual no previene el riesgo de pobreza en la vejez. El reparto no resuelve el problema tasal de reemplazo. El aporte fiscal no va a resolver todas estas cosas juntas, porque no alcanzaría los recursos fiscales. Entonces hay que combinar esas tres fuentes. Con todos estos elementos pretendemos llegar al Congreso en la segunda mitad del año, posiblemente el último trimestre", adelantó.