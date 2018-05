Gobierno insiste: Felipe Larraín cuenta con todo el respaldo del Presidente Piñera

El ministro de Interior, Andrés Chadwick, insistió que el titular de Hacienda, Felipe Larraín, cuenta con "todo el respaldo" del Presidente Sebastián Piñera frente a la polémica generada por el viaje que realizó a un encuentro de ex alumnos de la Universidad de Harvard.

La invitación fue realizada cuando no era ministro y fue reconfirmada al encontrarse en el cargo, pagándose el viaje con recursos públicos que superan los cinco millones de pesos entre pasajes y viático, dineros que el secretario de Estado aseguró que devolverá.

Chadwick recalcó que "el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República y, si así no fuese, no estaría como ministro, y la situación que él le ha tocado enfrentar él la ha aclarado, ha señalado a qué obedeció".

"Si hubiera habido alguna buena intención y buena intención por parte de quienes hicieron la acusación, le podrían haber preguntado al ministro Larraín a qué obedecía su viaje", agregó el ministro de Interior.

Uno de los principales reparos que tiene la bancada socialista es cómo se van a reembolsar los gastos y a nombre de quién, ante lo que el titular de Hacienda recalcó que devolverá el dinero, sin especificar el procedimiento.

"El mecanismo de reembolso, cuando llegue el cheque, si el cheque llega a nombre... no sé cómo va a llegar, pero estos dineros, el reembolso, va a volver a la Subsecretaría de Hacienda", indicó Larraín.

Ante estas declaraciones, el diputado socialista Leonardo Soto, que presentó un segundo requerimiento ante Contraloría, dijo que "nos deja mucha más dudas que claridades, porque uno se pregunta: ¿Este mecanismo de reembolso está establecido de antemano? ¿Bajo qué mecanismo iban a regresar al Estado? Yo no lo conozco".

"En consecuencias, estas explicaciones dejan en evidencia que teníamos toda la razón los que pensamos que esto tiene que investigarse", recalcó.

"Dineros deben ser restituidos del bolsillo del mismo ministro"

A juicio de algunos expertos, la forma como procedió el ministro Larraín no corresponde porque la invitación fue realizada nueve meses antes de que asumiera la titularidad de Hacienda.

Incluso, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, Matías Guiloff, planteó que la restitución de los dineros debe hacerla el secretario de Estado de su bolsillo.

Guiloff indicó que "me parece que no y el hecho que se le haya invitado con bastante anterioridad a que formara parte del Gobierno es indicativo de esto. Entonces, estamos acá, me parece, frente a una invitación que se dirigió a él en calidad de particular pero que, sin embargo, ahora pretende costear con fondos públicos".

"Estos dineros tendrían que ser restituidos del bolsillo del mismo ministro", sentenció.