Gobierno mantiene histórica disparidad de género en designaciones en embajadas

Luego que el Presidente Sebastián Piñera ratificara a 41 de los 70 embajadores chilenos en el mundo, se ratifica una tendencia que ha sido constante en este tipo de nombramientos: el bajo número de mujeres, ya que hasta el momento sólo cuatro han sido designadas.

De acuerdo a lo publicado este lunes por El Mercurio, a menos de dos semanas de cumplirse tres meses de gestión, el Mandatario ha nombrado a María Teresa Infante, en Países Bajos; Marisol Pérez, en Nicaragua; Verónica Chahín, en Hungría; y Marta Chalhub, en El Líbano.

Sin embargo, la tendencia que rompe este Gobierno es la designación de políticos en estos cargos, ya que solamente tres embajadores no son funcionarios de carrera: el ex diputado Germán Becker (RN), en Panamá; el ex integrante de la directiva de la UDI Domingo Arteaga, en México; y el ex presidente del CDE Sergio Urrejola, en Argentina.

El capítulo de las designaciones en embajadas ha estado marcado por el polémico nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Presidente, en Argentina, decisión que debió ser revocada; y por el anuncio del canciller Roberto Ampuero de no designar embajador en Venezuela debido a la crisis política que se vive en ese país.