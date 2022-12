Gobierno pidió a la oposición que vuelva a la mesa de seguridad: "La necesidad de trabajar juntos es fundamental"

Tras la polémica que se generó por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado este sábado a la oposición para que regrese a la mesa de diálogo del "Compromiso Transversal por la Seguridad", dada la importancia que tiene alcanzar un acuerdo en esa materia.

Los partidos de Chile Vamos (Evópoli, UDI y RN) decidieron ayer suspender su participación en esta mesa luego del anuncio presidencial, acusando que se benefició a quienes "destruyeron las comunas capitales" y que la "preocupación (del Gobierno) por la seguridad es una cortina de humo".

Ante esto, en entrevista con Chilevisión, Tohá indicó que entiende que tras la medida tomada por el Mandatario "puede haber reacciones en un primer momento, declaraciones como las que se escucharon, pero también espero que eso decante con las horas o si no con los días y que volvamos a sentarnos".

"Los desafíos de seguridad no van a desaparecer y la necesidad de trabajar juntos sigue siendo fundamental. Los acuerdos que tenemos no podemos desperdiciarlos, son demasiado importantes, tenemos que transformarlos en un trabajo que permita a los ciudadanos ver respuestas comunes y no solo peleas en materia de seguridad", detalló la secretaria de Estado.

"Yo espero que estas reacciones primeras después se ponderen y nos sentemos nuevamente", puntualizó la ministra.

Aunque la intención de La Moneda era sellar el acuerdo por seguridad antes de fin de año, las conversaciones seguirán la próxima semana: el martes se reunirán Interior con parlamentarios, ahora en un ambiente complicado por los indultos otorgados por el Mandatario.

CRÍTICAS DEL OFICIALISMO A LA OPOSICIÓN

Desde el oficialismo, el senador comunista Daniel Núñez advirtió que "si la derecha quiere usar estos indultos para boicotear o bloquear un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, es algo absolutamente injustificado".

"Correspondería un chantaje, ya que hoy necesitamos urgentemente enfrentar todos los problemas vinculados y en eso todos los partidos políticos están llamados a cooperar", puntualizó el parlamentario.

Mientras que en una línea similar, el diputado socialista Raúl Leiva, afirmó que "no comparto el que la derecha se baje de este acuerdo nacional, sin perjuicio de las críticas que pueda realizar respecto al indulto, que en política son legítimas".

Además, aseguró que "también hay que recordar que, por ejemplo, en el gobierno del exPresidente Piñera se indultó a condenados por crímenes de lesa humanidad".

Cabe recordar también que debido a esta situación, Renovación Nacional (RN) anunció que impulsará una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.