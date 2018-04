Gobierno pidió renuncia del director del ISP, quien está hospitalizado por un cáncer

El secretario nacional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte, denunció en Cooperativa que el Gobierno de Sebastián Piñera solicitó -de manera "deshumana"- la renuncia del director del Instituto de Salud Pública, Álex Figueroa, quien en estos momentos se encuentra internado en una clínica a raíz de un cáncer.

"Estando internado por un cáncer que venía sufriendo con anterioridad, y se le ha pedido la renuncia siendo (el suyo) un cargo de (el Sistema de) Alta Dirección Pública, que ejercía por concurso (público)", dijo Duarte al participar, este miércoles, en El Primer Café.

"Yo creo que esto es un error y, además, constituye una falta de humanidad inaceptable. Quiero pedir públicamente al ministro de Salud (Emilio Santelices) que corrija esta situación", agregó Duarte.

"Situaciones de deshumanidad como la que significaría un hecho de esta naturaleza no pueden pasar desapercibidas ante el país. Demuestra algo que no queremos para este Chile", remató el ex alcalde de La Florida.

Ejerce desde 2015

Álex Figueroa Muñoz es médico cirujano de la Universidad Católica y militante de la DC. Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue ministro de Salud e Intendente de la Región Metropolitana.

En el Gobierno de Michelle Bachelet fue asesor legislativo de la Subsecretaría de Salud Pública y en agosto de 2015 fue nombrado director del ISP en carácter "transitorio y provisional".

Su ratificación como director del Instituto a través del Sistema de Alta Dirección Pública se produjo el 13 de enero de 2017.

Presidente del PRI: "La renuncia corresponde"

"Yo conozco muy bien a Álex, soy amigo de Álex Figueroa; somos de la misma generación...", dijo en respuesta a Duarte el presidente del PRI, Eduardo Salas, también panelista de El Primer Café.

"Quiero mandarle un abrazo y cariño, porque es un gran amigo, pero también quiero decir que, en este caso, lo que está invocando Gonzalo (Duarte) son razones humanitarias y éste es un caso que tiene que ver con la confianza (política): Álex Figueroa fue dirigente nacional de un partido", dijo Salas, que es un ex militante democratacristiano.

"Creo que probablemente podría haber una corrección por estas razones (de consideración humana), pero hay un tema de fondo: Álex Figueroa, amigo y todo, formó parte de la Nueva Mayoría, es dirigente político, fue dirigente nacional del Partido Demócrata Cristiano, intendente de Santiago, fue ministro, subsecretario; en fin... Ha cumplido muchos roles y, desde esa perspectiva, probablemente tiene que haber una corrección de la forma y de cuándo corresponde la renuncia, pero la renuncia corresponde en algún momento", opinó el integrante de Chile Vamos.