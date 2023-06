Gobierno presenta denuncia por grabación de reunión del Presidente Boric con parlamentarios de la Macrozona Sur

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), denunció que la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la Macrozona Sur, el martes en el Palacio de Cerro Castillo, fue grabada sin su consentimiento y filtrada a la prensa.

La jefa de gabinete aseguró esta mañana en T13 Radio que "ayer medios de comunicación dieron a conocer parte de los planteamientos del Presidente en esa reunión informando que tenían un registro", lo que tachó como una de "las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República".

"Que se registre la reunión y se les pase a los medios de comunicación, realmente es muy desconcertante. El Presidente estaba muy impactado después de una reunión con las características que tuvimos, porque fue una reunión muy positiva", enfatizó.

Tohá deslizó que el Ejecutivo estaba evaluando ejercer acciones legales, idea que ha ido tomando fuerza en las últimas horas, con una eventual invocación del Artículo 161, letra A, del Código Penal, que castiga a quien, "sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado".

El caso quedó radicado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que encabeza Álvaro Elizalde, el nexo entre La Moneda y el Congreso Nacional, quien confirmó la decisión de interponer una denuncia.

"Una grabación de esta naturaleza o registro podría revestir carácter de delito, razón por la cual se va a realizar conforme a la ley la denuncia respectiva para que se realice la investigación", anunció Elizalde.

El titular de la Segpres también adelantó que "me voy a comunicar con todos los parlamentarios que asistieron a la reunión, uno a uno, para informarles de esta situación, porque tampoco se trata de generar un manto de sospecha respecto de todos. Una persona que habría participado lo habría registrado, pero de todas maneras nos parece un hecho grave, que lesiona confianzas fundamentales, y por eso es muy importante que se siente un precedente".

DIPUTADO OJEDA DENUNCIÓ GRABACIÓN ANTE FISCALÍA

Lo denuncia por Tohá "me parece de extrema gravedad", comentó el diputado Mauricio Ojeda (independiente en la bancada de Republicanos), que representa a La Araucanía y fue uno de los presentes en la reunión.

Advirtió que "no solamente es un hecho lamentable como lo ha manifestado la ministra, ni tampoco una anécdota, (sino que) aquí se pueden configurar delitos".

Ojeda puntualizó que, "en primer lugar, el Presidente de la República pide expresamente en la reunión que nadie la grabe porque los temas que se hablarían serían sensibles en materia de seguridad; en segundo lugar, se conversaron temas de seguridad interior del Estado, es información sensible".

Además, "yo estoy amenazado de muerte y lo que allí yo planteo puede poner también en riesgo mi propia seguridad, por tanto, he presentado la denuncia en el Ministerio Público para que se investigue y el diputado, diputada, senador o senadora que haya grabado y filtrado esta conversación tan importante, debe pagar las consecuencias. Esto no puede ser una anécdota o simplemente un hecho lamentable".

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), otrora intendente de La Araucanía, aclaró que no pudo asistir al encuentro del martes, pero recordó que en instancias anteriores el Mandatario también había solicitado que nadie registrara las conversaciones.

"En la última reunión, el Presidente hizo una pregunta: ¿me imagino que nadie está grabando? Le dije 'Presidente, no creo que la pregunta sea adecuada porque está frente a honorables, parlamentarios, gente que tiene dignidad de cargo, que trabaja con la ética pública'. Pero esta vez sí ocurrió. Hubo alguien que estuvo grabando, que justamente atentó contra todos los que estaban en esa reunión privada y lo filtró a la prensa", reprochó.

"Me parece inaceptable, vergonzoso, antiético, lo condeno absolutamente, se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y si es un parlamentario, tiene que ser pasado a la Comisión de Ética, e incluso que pierda el cargo. Si es un parlamentario, tiene que dejar el Parlamento porque ha atentado contra la privacidad de una reunión y contra el jefe de Estado", remarcó.

MONSALVE VOLVIÓ A CONDENAR ACTOS TERRORISTAS

Boric conversó con parlamentarios de la Macrozona Sur en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo el martes, días antes de un nuevo viaje a La Araucanía, que concretará mañana viernes.

Antes, el Mandatario encabezará esta tarde, a las 16:00 horas, una reunión con los tres poderes del Estado para analizar los ataques con explosivos registrados en los últimos días en el Biobío, Valparaíso y el Ñuble.

En la previa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dialogó esta mañana con el equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur encargado de estos casos, instancia en la cual reafirmó que "estos son actos terroristas. Hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguirlos".

"Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para condenar a una persona por esta muchas veces no se puede alcanzar, o constituye un error perseguir a través de esta, porque no permite sancionar a las personas Normalmente, se ha aplicado la Ley de Control de Armas; es un debate que queremos zanjar. El Gobierno se va a querellar por la ley que permite perseguir de manera más eficaz a los responsables de delitos tan graves", remató.