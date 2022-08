Grossman, Depolo, cónsul-Berger y Fiestas Patrias: Urrejola abordó en el Congreso las polémicas de Cancillería

La canciller Antonia Urrejola se refirió a una serie de polémicas en la que se ha visto involucrada su cartera, como la decisión de no apoyar la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de La Haya, la sanción al cónsul en Barcelona por la filtración sobre el nombramiento de German Berger y el instructivo que prohíbe las celebraciones de Fiestas Patrias.

Según publicó El Mercurio, en la sesión de este martes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Urrejola explicó que la decisión de Brasil de no dar el agreement para aceptar a Sebastián Depolo (RD) como embajador tuvo relación con no decidir apoyar a Grossman.

La titular de Relaciones Exteriores indicó que "más allá de la situación del embajador propuesto, quiero insistir en que nosotros continuamos teniendo fuertes relaciones bilaterales con Brasil, más allá de las diferencias ideológicas que claramente hay entre el presidente de Brasil y nuestro Presidente. Pero seguimos en coordinación, en diálogos, suscribiendo acuerdo, en diálogo político".

"Uno de los temas que para mí era muy importante era saber qué iba a hacer Brasil, comprendiendo que lo que yo no quiero es que, además de la situación del embajador, hubiese una interpretación de que la presentación de una candidatura chilena, cuando de acuerdo a la costumbre llena el espacio el candidato de la nacionalidad de quien falleció, Brasil fuera a interpretar que esta era una señal política cuando esto no lo era", dijo la ministra en relación con la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Urrejola añadió que "fueron razones técnicas que dieron lugar a una decisión política (...) las razones técnicas tenían que ver con las posibilidades de voto y con la necesidad de una campaña de estas características que requería un tiempo".

Designación de Berger y sanción a cónsul

Otro de los temas tratados fue la polémica generada por la designación de German Berger, hijo de la diputada Carmen Hertz, como agregado cultural, y la sanción al cónsul general en Barcelona, Jaime Ferraz, por la filtración de un correo donde apuntaba a los efectos políticos de esta decisión.

En declaraciones recogidas por La Tercera, Urrejola sostuvo que "si el cónsul Ferraz tenía alguna observación del nombramiento del agregado cultural debió haber mandado una nota a su jefe superior. Él no hizo eso, sino que mandó un mensaje a la Cancillería".

Para la canciller, Ferraz "tiene todo el derecho y la libertad de expresar su opinión política de la conveniencia o no de una designación. Pero él tiene una obligación reglamentaria y legal de haberla hecho de una manera determinada y no la hizo de esa manera".

"El tema no es que él haya manifestado una opinión política, sino que no lo hizo mediante las vías que la ley y el reglamento se lo exige", añadió.

Urrejola recalcó que si "hubiese sido con otro país esta misma situación, donde las relaciones bilaterales están en cuestión, donde hay temas sensibles, y hace este mensaje por la vía pública y no reservada, y la hace con copia a las distintas direcciones de la Cancillería, podríamos haber terminado con una grave crisis diplomática. Y ese es el tema central. El tema no es lo que él opinó, el tema es cómo lo hizo. Y por eso una anotación de demérito".

"Fue un error que a mí me parece inexcusable (...) Pero pudo haber sido un efecto político grave para Chile", lamentó la autoridad.

Circular sobre Fiestas Patrias

La ministra también dio mayores detalles sobre la circular de Cancillería que prohíbe a embajadas chilenas en el extranjero realizar celebraciones de Fiestas Patrias.

Urrejola indicó que "no se trata de un instructivo de la Cancillería, es un instructivo presidencial que es el mismo instructivo presidencial de 2019 y 2020, que se reitera ahora, desde 2019, que por austeridad -sea por la pandemia y por austeridad- desde la presidencia de Piñera o presidencia de Boric, se ha instruido a todos los jefes de servicio, no a la Cancillería, todos los jefes de servicio no se gasten recursos fiscales en las fiestas patrias en los servicios".

"Lo que hizo la jefa de servicio de Cancillería es replicar una instrucción presidencial que han hecho todos los jefes de servicio, de todos los ministerios (...) no es un tema de la Cancillería, no es una decisión de la Cancillería, como tampoco es algo nuevo de este gobierno", aseveró.