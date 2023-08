Ilabaca: El ministro Jackson no es corrupto, pero genera un problema para la gestión del Gobierno

El diputado socialista Marcos Ilabaca tachó de "excesiva" la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), aunque planteó que debiera evaluar por sí mismo su permanencia en el Gobierno, por "lealtad" al Presidente Gabriel Boric.

Jackson ha sido señalado desde la oposición -y algunas voces oficialistas- por ser el fundador de Revolución Democrática, principal partido involucrado hasta el momento en el caso convenios, y los cuestionamientos y emplazamientos al Gobierno para que lo saque se han intensificado luego del robo que afectó al Mideso que él encabeza.

Republicanos confirmó esta semana que impulsará un libelo contra el titular, con apoyo de Chile Vamos, "por los tres méritos: comprometer gravemente el honor de la nación, infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución".

"Acusarlo constitucionalmente es excesivo", reprochó Ilabaca en entrevista con El Diario de Cooperativa, que afirmó que no respaldará la ofensiva opositora.

"Lo puedo criticar, no es mi amigo, no es una persona con la que tenga simpatía, de hecho, lo encuentro hasta pedante, altivo. Pero de ahí a decir que es el rostro de la corrupción, creo que el Partido Republicano se excede, enloda la discusión pública y trata de aprovechar una coyuntura, que es grave y debemos enfrentar", sostuvo.

No obstante, el diputado considera que Jackson igualmente debiera ponderar su situación.

"Si yo estuviera en su lugar, sabiendo que no es corrupto y está tratando de hacer la pega, pero viendo que hoy esto genera un problema para la gestión de Gobierno, yo pensaría mi permanencia por lealtad al Presidente y al tratar de retomar la agenda pública", comentó Ilabaca.

"Es una persona comprometida con el país, pero hoy está generando un problema grave de trabajo política, y yo tomaría una decisión diferente a la que él ha adoptado", insistió.

Ilabaca se abstuvo el mes pasado en la votación de un proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados que solicita, formalmente, a RD -la principal fuerza del Frente Amplio, coalición del Presidente Boric- que pida perdón por el caso convenios.

"Me abstuve porque no creo que corresponda a la institucionalidad partidaria pedir disculpas públicas por el actuar de uno u otro militante. No he escuchado a RN hacerlo por el caso (de Raúl) Torrealba, a la UDI por el caso (de Jaime) Orpis, por el caso (del senador Iván) Moreira", explicó.

"Pero -puntualizó- cosa diferente es que a aquellos que llegaron a cambiar los estándares morales y éticos en la política, les faltó desarrollar una acción más proactiva, han faltado señales de RD en orden de poner coto a este tipo de prácticas".

OPOSICIÓN QUE "ENTORPECE" Y MINISTROS QUE "NO EXISTEN"

Por otra parte, el legislador socialista fustigó que "una cosa diferente es lo que está haciendo la oposición: existe una estrategia de la oposición para tratar de entorpecer el quehacer del Gobierno, y por eso trata de poner el pie forzado al Presidente para exigir los cambios que a la derecha le interesan".

"En ese sentido, si estuviera en su lugar, no haría esos cambios. Trataría de retomar la agenda, y el Ejecutivo tiene herramientas para eso. Hace falta sacarles más trote a varios ministros que pareciera que no existen; hoy el Gobierno se sienta en los hombros de un grupo de pequeño de ministros", remarcó Ilabaca, destacando la labor de Carolina Tohá (Interior), Mario Marcel (Hacienda), Álvaro Elizalde (Segpres) y Jeannette Jara (Trabajo).

Lamentó, de todos modos, el escenario crispado que existe en el Congreso Nacional. "Hoy la coyuntura política no es fácil, por una serie de errores, por la situación internacional, por algunas decisiones medias erradas del Gobierno (...) en no tomar decisiones que nos permitan tomar el control de la agenda legislativa (...), el ambiente está crispado, es extraño, no existe ánimo de avanzar".

"Nos preocupa enormemente porque estamos dejando de lado las pensiones, el grave problema de seguridad que debemos enfrentar, y nos estamos convirtiendo en un espacio de discusión de la coyuntura y los problemas, estamos postergando los temas que día a día la ciudadanía nos pide, en pos de la pelea política pequeña", advirtió.

La ofensiva de Republicanos contra Jackson también incluye querellas, instrumento penal que el Gobierno recriminó que "se está utilizando como una estrategia política".