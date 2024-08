"Incomprensible": Gobierno arremetió contra estrategia de RN para dilatar ley de notarios

El ministro de Justicia Luis Cordero cuestionó este viernes la polémica generada ayer en torno a la tramitación del proyecto que modifica el sistema notarial y registral, una iniciativa que lleva casi seis años en el Congreso.

Pese a que la Comisión de Constitución del Senado terminó de votarlo el lunes de la semana pasada y ya estaba en un proceso de revisión para que el texto fuera conocido y votado por la Sala, el Comité de Renovación Nacional -a través del senador Rafael Prohens- pidió al Pleno que antes sea visto por la Comisión de Gobierno.

Pese a las dudas que generó entre los mismos legisladores, dicha propuesta fue aceptada por el Pleno Senado, provocando una fuerte crítica de diversos sectores del oficialismo y también del Gobierno, que hizo ver las sospechas sobre los motivos para dilatar la tramitación de este texto.

"Para el Ministerio de Justicia es completamente incomprensible lo que sucedió. El Ejecutivo considera que la Comisión de Gobierno no tiene ninguna competencia de pronunciarse sobre este proyecto", arremetió el ministro Cordero.

En esta línea, el secretario de Estado afirmó que esta situación "no puedo sino entenderla como una estrategia de dilación de este proyecto, un proyecto respecto del cual un sector de ese grupo de interés (notarios) lo que ha hecho es permanentemente obstaculizarlo".

"Es completamente incomprensible y creo que le hace mal a la tramitación legislativa. Era un trámite no contemplado originalmente. Me parece que uno debe tener cuidado con el excesivo protagonismo de determinados grupos de interés, y creo que este es un caso muy evidente de eso", puntualizó el titular de Justicia, visiblemente molesto con el hecho.

Según hizo ver Cordero, a todas las sesiones sobre este proyecto en el Congreso han asistido representantes de este grupo de interés, es decir, los notarios.

El polémico micrófono abierto

La polémica quedó marcada por un micrófono encendido en la sesión del Senado de este jueves, que dejó al descubierto jugada legislativa por esta tramitada ley, que hace cuatros años se mantiene en la Cámara Alta.

"Una locura", admitió el presidente del Senado, José García Ruminot, cuando Prohens llegó hasta la testera para pedirle a él y al vicepresidente, Matías Walker (Demócratas), que lo apoyen en esa solicitud.

"El Cote (apodo del senador Manuel José Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de García Ruminot), no te vai a arrepentir", comentó el subjefe de bancada de RN a Walker y García Ruminot.

"Esto es una locura. No puede ir a Gobierno", le respondió García a Prohens, para luego darse cuenta que tenía el micrófono encendido.

La mafia del senado:

Si bien García Ruminot decidió no votar, la Sala -por mayoría- respaldó la petición y el proyecto irá a la Comisión de Gobierno: lo aprobó la derecha más los senadores socialistas, Paulina Vodanovic y Fidel Espinoza.

Una vez que se dio a conocer este audio, el presidente de la Comisión de Constitución, el socialista Alfonso de Urresti, exigió que el presidente del Senado que revierta la decisión de la Sala.

Ossandón y Prohens defendieron la cuestionada acción

Pese a los diversos cuestionamientos recibidos, el senador Ossandón, que lidera la Comisión de Gobierno en la Cámara Alta, defendió que la instancia pueda revisar el bullado proyecto, asegurando que es para "mejorarlo".

"Hay muchas cosas que fueron cambiadas en (la Comisión) Constitución, por ejemplo, algo que me parece inaceptable, que es que los parientes de los senadores y diputados puedan ser notarios o conservadores. Nosotros vamos a reponer eso, para que esta inhabilidad sí exista, que los familiares de los parlamentarios no puedan ser ni notarios ni conservadores", afirmó el parlamentario RN.

Asimismo, su par Prohens aseguró que "este proyecto tiene problemas en la designación de los notarios interinos, que hoy lo propone la Corte, y este proyecto dice que se le da a la facultad al ministro a tres meses de una elección".

"Todos los interinos van a ser parte de la junta electoral de las elecciones que vienen para alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Creemos que es delicado que lo nombre el Poder Político", advirtió el legislador.

Mientras que el vicepresidente del Senado, Matías Walker, quien apoyó esta decisión de enviar el proyecto ahora a la Comisión de Gobierno, consideró que hay una inquietud válida y que es importante despejar las dudas.

En lo inmediato, este proyecto todavía no pasa a la Sala, dado que por decisión del Pleno debe ser conocido ahora por la Comisión de Gobierno.