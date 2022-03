Jackson admitió "comienzo ripioso" en su relación con los senadores socialistas

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson (Revolución Democrática), reconoció que el comienzo de su trabajo con el Congreso -marcado por la polémica con los senadores del Partido Socialista respecto al proyecto de amnistía a los presos del estallido- "ha sido ripioso", pero aseguró estar convencido de que mejorará e irá "pavimentando una relación" más fluida.

"No tengo ningún problema y entiendo, después de la reunión (sostenida a propósito de la controversia), que producto de que no nos conocemos bien, de que no tenemos los vínculos de confianza, que son muy necesarios para enfrentar estos procesos que son intensos, es que ha sido ripioso el comienzo. Lo concedo. Pero estoy bastante convencido de que vamos a ir mejorando y pavimentando una relación para que deje de ser ripioso y sea mucho más fluido", dijo Jackson en entrevista con el diario La Tercera.

El ex diputado apuntó que "no estamos acá (a la cabeza de la Segpres) para hacernos amigos de todos los que sean de distintas coaliciones; si eso viene de añadido, enhorabuena, pero estamos acá para ponernos de acuerdo en torno a aquellas cosas que como gobierno nos comprometimos a hacer, que sabemos que estamos de acuerdo en la mayoría de esas cosas".

"El tono de la música, los tiempos, es una cuestión que vamos a tener que mejorar en la comunicación, en la fluidez, y eso yo también lo asumo como autocrítica", afirmó.

"Hay muchas cosas que puedo mejorar y estoy súper consciente; en general, me gusta que todas las críticas constructivas que me hacen poder procesarlas y mejorarlas", indicó el ex dirigente estudiantil.

¿DOS COALICIONES O UNA?

Jackson también apuntó al factor de que en esta administración existe "un pacto de gobierno que está estructurado en base a dos coaliciones políticas, y eso es una innovación".

"Lo que hemos estado tratando de hacer estas primeras dos semanas, e incluso antes de asumir, es poder invertir en las relaciones que tenemos que tener entre quienes somos distintos. Hoy día constatamos que somos dos coaliciones y se nos plantea un desafío, que es una provocación interesante, de si en este camino vamos dándonos cuenta de que estamos en un mismo horizonte estratégico en torno a los cambios que Chile debiese tener, si debiesen o no seguir siendo dos coaliciones o sencillamente siendo una", aseveró.

"UN CHILE FRACTURADO"

En la conversación con La Tercera, el ex diputado apuntó también a que su Gobierno "recibió un Chile fracturado, que está con una lesión profunda de confianza, de distancia, de rabia".

"Inmediatamente, en las primeras semanas, nos damos cuenta de que hay heridas, grietas, conflictos bien profundos en el país, en las relaciones", por ejemplo, con la situación que se vive en la Macrozona Sur.

"Diría que entrar en el gobierno y comenzar a ver la visión panóptica que uno tiene que tener para abordar los problemas te hace darte cuenta de grieta y los conflictos profundos que hay en el país, y de la complejidad de la fractura de la que estamos hablando... Quizá cuando uno lo habla de un ángulo en específico, cuando no está sentado de alguna manera en el espacio de toma de decisiones, en este caso desde La Moneda, se ven de forma parcial" explicó.

Ahora, en el Poder Ejecutivo, "uno ahora puede observar, con quizá desde la sensibilidad que traemos, pero lo puede ver con mayor complejidad, lo difícil que es la tarea de recomponer las relaciones, sobre todo las relaciones interpersonales y la confianza que hay entre sectores de la población. Diría que ese desafío no se arregla con una medida, con un anuncio, es un tema mucho más de largo plazo".

"Creo que nadie puede poner en duda que en estas primeras dos semanas el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha mostrado iniciativa para resolver aquellos problemas con los que nos eligieron", recalcó, y afirmó que las críticas que han recibido hasta el momento "pueden también tener algo de beneficio a la duda".