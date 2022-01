Jaime Mañalich reiteró su lealtad con Piñera, pese a que en el sector "mucha gente lo ha abandonado"

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que sigue "siendo leal con el Presidente Piñera" pese a que "mucha gente lo ha abandonado", luego de la crisis desatada a raíz del estallido social y el desarrollo de la pandemia que aún no da tregua, temas que consideró como "los dos más grandes" que le tocó enfrentar al actual Gobierno.

El también ex candidato al Parlamento nunca estuvo "entusiasmado por la idea de ser senador" debido a que, de haber sido electo, al concluir el cargo tendría 74 años, idea que de pensarla le produce "mucha dificultad" y porque las labores le obligarían a terminar con su trabajo académico, según dijo en una entrevista a La Tercera.

"En cuanto a mi derrota, la atribuyo a que no estuve dispuesto a polarizarme como se polarizó el país, entre una derecha muy radical y una izquierda muy radical, pensando que mi vocación fundamental es el centro y honrar el compromiso con el candidato de la coalición que era Sebastián Sichel".

Sobre Sichel, aseguró que el ex candidato oficialista "fue claramente abandonado a su suerte", aunque hubo un compromiso que personalmente no abandonó. "El problema es que la lealtad no se puede transar (...). Yo sigo siendo leal con el Presidente Piñera", aunque menciona que mucha gente lo ha abandonado.

De esta forma, señaló que no se arrepiente de su postulación y que no cree que "ser piñerista haya influido" en su derrota electoral. Aunque en el periodo de campaña se encontraba con personas de izquierda que "no podían votar por mí porque soy de tal idea política", pero que agradecían el manejo de la pandemia.

DIAGNÓSTICO Y FUTURO DEL SECTOR

La ex autoridad sanitaria consideró que la posición de la centroderecha, sobre todo en el Senado, "le permite contribuir al equilibrio político", que cree "imprescindible". "La actual construcción del Senado hace prácticamente imposible que se tramite una reforma constitucional para que se autoricen los plebiscitos dirimentes", simplificó.

Sobre la postura del sector ante la Convención Constitucional, indicó que "la actitud correcta es dejar que la Convención trabaje tranquila, con la menor interferencia posible del Parlamento".

De todas formas, recalcó que en el sector "no hay un accionar identificable", con posiciones colaboradoras en el proceso y otras que "asumen un rol de esto no es confiable", destacando aquellas "voces aisladas" que se plantean "que la mejor opción es el rechazo de salida", lo que consideró "un error".

Respecto a la inclusión del Partido Republicano en la coalición, reiteró su posición planteada antes de la primaria de que "había que tener un acuerdo claro entre Sichel y Kast". "Creo que deben formar parte de la coalición", dijo, ya que sino se pierde la oportunidad de "avanzar en una agenda que sea más propia de la derecha" en el Parlamento.

"La DC es un partido en desaparición, como ha ocurrido en muchas partes del mundo", manifestó al ser consultado por cómo se deberían relacionar con la Democracia Cristiana. "Hay un proceso (...) de generar en la oposición una coalición poderosa e inclusiva, transversal, en la cual algunas aristas no van a tener cabida".

Dentro de esas aristas, Mañalich ejemplificó con el matrimonio igualitario, y mencionó el proyecto de amnistía como "un tema que hay que revisar, pero también para los Carabineros".

Finalmente, sostuvo que no le interesa militar en partidos políticos por ahora, aunque dependiendo de la coordinación de la coalición, de sumarse a un partido, "debería ser en Evópoli".

BALANCE DEL GOBIERNO DE PIÑERA

El ex ministro explicó que la "visión externa que se tiene del gobierno es injusta", ya que el gabinete y el sector de la salud con el manejo es "es extraordinariamente alta", la que cree que "junto al estallido social, son los dos grandes temas que le tocó al gobierno actual enfrentar".

Pero Piñera, "el verdadero articulador de toda la política de la pandemia", cuenta con una aprobación que se mueve entre el 10% y 20%. Lo que según consideró, responde a que un Gobierno de la derecha "constituye una causa de molestia, de rechazo muy fuerte" para la izquierda, vinculada más a la persona.

"Creo que la historia va a ser más benevolente con él que lo que estamos viendo hoy día", dijo respecto a la evaluación histórica final del segundo gobierno.

De todas formas Mañalich dijo que dentro de la coalición "no ha habido una postura de respaldo, de acompañamiento", como en el caso de los retiros de los fondos de pensiones. Esa mala gestión política, que atribuye "a todos los actores políticos", terminó en el fracaso del bloque al no ser "capaz de entregar la banda a alguien de su misma coalición".

"No hubo una configuración de una estructura de acompañamiento al gobierno que fuera lo suficientemente sólida para apoyar políticas que parecían fundamentales para la coalición", destacó.

"LO MÁS IMPORTANTE ES MIRAR CUÁNTA GENTE SE HOSPITALIZA Y FALLECE"

Jaime Mañalich dijo que ante la ola de casos a raíz de la variante ómicron, "lo más importante es mirar cuánta gente se hospitaliza y cuánta gente fallece", recalcando que es esencial que en términos comunicacionales el ministerio marque "claramente" dichas cifras.

Además, señaló que "no es necesario" por ahora volver a las cuarentenas, aunque subrayó que eso no significa una renuncia al instrumento.

Finalmente, sostuvo que hay "medidas que hay que perfeccionar", siendo la más importante la fiscalización del Pase de Movilidad y acentuar el uso de antígenos. "El test de antígeno es la manera de controlar la pandemia en la fase ómicron, mucho más que descansar en el PCR", aseguró.