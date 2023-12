Macaya: "Poner en cuestión que un Gobierno pueda terminar afecta la estabilidad del país"

Aunque dijo que el Ejecutivo "está haciendo agua por todos lados y por sus propios errores", el senador y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, tomó distancia este viernes de las voces de la oposición que plantean una posible acusación constitucional (juicio político) contra el Presidente Gabriel Boric, en medio del impacto público del supuesto secuestro en el que participó Luis Castillo, uno de los 12 "presos del estallido" indultados hace un año por el Mandatario.

"Poner en cuestión que un Gobierno pueda terminar su mandato presidencial finalmente lo que termina afectando es la estabilidad del país", advirtió el parlamentario por la Región de O'Higgins en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Ante la polémica generada tras la detención de Castillo, un autodenominado "insurrecto", la oposición volvió a deplorar los indultos y endureció el tono contra La Moneda. Así, desde Renovación Nacional (RN), el diputado Andrés Celis acusó a Boric de ser un "cómplice activo" de lo sucedido y fue el primero en sugerir la posibilidad de presentar una acusación en su contra.

A su vez, el diputado UDI Juan Antonio Coloma recalcó que "lo dijimos desde el primer momento: si uno de los indultados cometía un delito, era responsabilidad del Presidente Boric por haberlo indultado, por haber dicho que estábamos hablando de 'jóvenes idealistas' cuando eran delincuentes".

Macaya señaló que espera que en el plebiscito del domingo por una nueva Constitución, donde 15,4 millones de ciudadanos deberán votar si aprueban o rechazan la propuesta de Carta Fundamental del Consejo Constitucional, se castiguen "las ideas y las responsabilidades que han hecho retroceder a Chile, como premiar el octubrismo".

Además, el líder gremialista consideró "evidente" que después del referéndum constitucional va a haber un cambio de gabinete que implicará la salida del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que pende de un hilo por el "caso Convenios" luego de que Tatiana Rojas (Revolución Democrática), la que fuera su segunda a bordo, declarara a la Fiscalía que el veterano militante socialista recibió información sobre las irregularidades antes de que explotara la trama de corrupción.

DETENCIÓN DE INDULTADO "ERA CUESTIÓN DE TIEMPO"

Verónica Franco: Ha sido una semana bien compleja para el Gobierno, por lo tanto, ¿sienten ustedes que ya lo dieron vuelta para el domingo, senador?

Mira, puras malas noticias para Chile, de verdad. Yo creo que cuando los gobiernos están haciendo agua por todos lados no gana nadie. Creo que esa es la gran diferencia que se tiene que demostrar desde los que estamos hoy día en la oposición con los que hoy día están en el Gobierno cuando fueron oposición. Es demasiado complejo que un Gobierno esté hoy día haciendo agua por todos lados y con la demostración, además, de que está siendo preso de sus propios errores, de las cosas que además se le dijeron en tiempo y forma a propósito de los indultos. Estamos hablando de personas que destruyeron en su momento la tranquilidad de millones de chilenos y de alguna manera se les entregó este premio por su servicio y la señal de que la cancha iba a estar libre para ellos. Bueno, era cuestión de tiempo de que uno de los beneficiados que tenía el prontuario demostrara el error de despreciar una de las principales preocupaciones, sino la principal preocupación de Chile, como es la seguridad. Así que, desde esa perspectiva, más allá de lo que ocurre el domingo -porque yo creo que el domingo tiene que ser el triunfo de la capacidad de Chile de dar un punto final a una etapa que ha sido muy dura, incluso sea cual sea el resultado-, creo que hay una oportunidad, evidentemente, de cerrar una etapa oscura y decirles a los que indultaron que un texto constitucional no va a permitir nunca más, por ejemplo, esta facultad del indulto presidencial. Es recuperar la paz, es recuperar la tranquilidad, la estabilidad, la confianza. Han sido muchos años y creo que hay una oportunidad de hacer un antes y un después a partir del 17.

Verónica Franco: Pero para todo eso, incluso si gana el A favor, va a seguir habiendo un Gobierno que va a terminar si no gana su postura o la postura que todos entendemos que es la del oficialismo. ¿Cómo va a seguir funcionando ese Gobierno? ¿Cómo van a colaborar ustedes desde la oposición para que no ocurra como pasó en el Gobierno de Michelle Bachelet, que los dos últimos años no pudo gobernar, o en el Gobierno de Sebastián Piñera, que después del estallido social tampoco pudo gobernar?

Yo hago matiz de diferencia con las oposiciones que enfrentó la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera en el Gobierno anterior y la que está enfrentando hasta el día de hoy el Presidente Boric. Nosotros no nos alegramos de que al Gobierno le vaya mal. Nosotros no nos alegramos que el Gobierno esté hoy día haciendo agua por todos lados, porque creemos que finalmente eso termina haciéndole un daño profundo a los países. Pero, por cierto, como oposición tenemos que marcar nuestros puntos, que ni siquiera son los puntos de vista políticos; son del sentido común de los ciudadanos chilenos que creen que en materia de seguridad este indulto, estos exabruptos de la ministra (del Interior, Carolina Tohá), que yo creo que de alguna manera denotan una cierta desesperación cuando es confrontada con la realidad de la comuna de Renca por una concejal; el "caso convenios", toda la información y todo lo que se ha dedicado durante muchos meses el ministerio que tiene que estar dedicado a entregarle la vivienda a los chilenos, que está dedicado solamente a encontrar justificaciones, a tapar responsabilidades... O sea, me parece que eso no es bueno para Chile y no es porque lo diga la oposición y no está ocurriendo porque la oposición lo haya construido; eso está ocurriendo por las propias responsabilidades del Gobierno. A nosotros no nos gusta que eso sea así. A partir del domingo evidentemente se necesita cambiar el clima, evidentemente se necesita iniciar una nueva etapa y nosotros en la opción que estamos defendiendo en este plebiscito creemos que se puede construir esa nueva etapa, se puede marcar un antes y un después. Y así como el año pasado estuvimos dispuestos a conversar después de un triunfo -la historia está escrita: fuimos súper criticados después de ese triunfo en la lógica más política, en la clave de haber facilitado la continuidad de una etapa, para haber sido facilitadores de que pudiéramos cerrar y cumplir una promesa que habíamos hecho que tenía que ver con rechazar para tener una mejor Constitución-, así como lo hicimos el año pasado nosotros, desde la oposición, con todas las facultades de fiscalización, no dejando, por cierto, impune ninguna de las responsabilidades administrativas penales que puedan existir a través de todas las cosas que han ocurrido, creemos que el país necesita recuperar la estabilidad y el país no recupera la estabilidad con un Gobierno que está haciendo agua por todos lados.

¿ACUSACIÓN CONTRA BORIC?

Rodrigo Vergara: Ayer escuchamos algunas voces un poquito más entusiasmadas con la posibilidad, esbozando esa evaluación, de una acusación constitucional contra el Presidente. ¿En qué posición está la UDI?

Creo que el mismo principio que estaba repitiendo anteriormente es aplicable a esa respuesta, independiente de que los senadores tengamos ciertas limitaciones respecto al tema de las acusaciones constitucionales. Poner en cuestión que un Gobierno pueda terminar su mandato presidencial finalmente lo que termina afectando es la estabilidad del país, la confianza del país, la confianza en la democracia, la canalización y la solución de los problemas que se suscitan en la sociedad, como la corrupción, la violencia, la delincuencia.

Rodrigo Vergara: Entiendo que usted no está en esa tecla...

Imagínate lo crítico que fuimos en el Gobierno anterior de quienes buscaron desestabilizar al Gobierno anterior. Presentaron dos acusaciones constitucionales, y presentaron dos acusaciones constitucionales que fueron votadas favorablemente por quienes hoy día nos gobiernan. Yo creo que eso es útil de recordar. Y acá, si uno quiere demostrar altura, grandeza, en el momento difícil que vive Chile, yo creo que la tecla no es desestabilizar el país. Los que queremos Chile, los que queremos que a nuestro país le vaya bien, no queremos que esté más inestable y, desde esa lógica, yo creo que a partir del domingo, esperando quien sea mi opción la triunfadora, porque además creo que alimenta de mejor manera la confianza y la recuperación de la estabilidad, sobre todo por el tipo de Gobierno que hemos tenido y sus responsabilidades de llevarnos al momento actual, me parece que es una capacidad de recuperar la confianza y la estabilidad.

Rodrigo Vergara: Hecho ese punto, usted toma distancia, pero ha reiterado esto de retomar un camino de diálogo, de cambiar el clima. Sin embargo, le quiero plantear si es que hay algún mea culpa en su sector dado el tono de la campaña de los últimos días: muy virulenta, muy destructiva, del terror, en algunos casos, con una cabeza humana dentro de un basurero. ¿A qué responde eso y cuál es su mea culpa allí? ¿Se pudo hacer algo más constructivo, en definitiva?

Creo que el momento que vive Chile no está para buenismos. Hago solamente el alcance de ese mensaje que me mencionas, una cabeza humana dentro de un basurero, no es parte de ninguna campaña oficial. Entiendo que hubo un video que emanó de algún comando, de algún partido, pero, por de pronto, no fue de la campaña que nosotros estamos dirigiendo. Usted recordará que fue la campaña del plebiscito de entrada y de la elección de la Lista del Pueblo, hace algunos años, donde se hacía una apología de asesinar al Presidente Sebastián Piñera. Yo creo que hoy día lo que se ha tratado de mostrar por parte de los que estamos llamando por nuestra opción tiene que ver con un sentimiento de mucha frustración, de mucha rabia, y ese es el reflejo de lo que ha vivido Chile en los últimos cuatro años. Y donde están esas responsabilidades, a nuestro juicio, es evidentemente en el actual Gobierno, en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y creo que eso se ha reflejado. Cuando se transmite que esto no tiene que ser un plebiscito a la gestión de un Gobierno, yo creo que sí hay un plebiscito a ciertas ideas que han hecho que Chile haya retrocedido en los últimos cuatro años; sí hay un plebiscito hacia la responsabilidad ideológica que hay detrás de lo que hoy día estamos viviendo. O sea, si cuando tú premias a la 'primera línea' y le haces una homenaje en el Congreso, cuando tú premias el octubrismo diciendo que se pueden indultar a las personas que cometieron delitos graves, aún con prontuario criminal, y ves que ese hecho, que ese indulto, tuvo consecuencias gravísimas para Chile -estamos hablando de delitos como el de secuestro y la impunidad que eso significa-, bueno, es evidente que hay responsabilidades en quienes nos gobiernan hoy día y que, además, están defendiendo la opción distinta a la nuestra en el plebiscito del próximo domingo.

Verónica Franco: ¿Usted diría que mantiene una relación cercana todavía con el Presidente Boric, como era cuando recién asumió el Gobierno?

Yo siempre he tenido respeto institucional, republicano, con las personas que ejercen el cargo, en este caso, el más importante del país, y la disposición a través del diálogo colaborativo...

Verónica Franco: ¿Ha hablado directamente con él en el último tiempo, particularmente después del round de hace un par de semanas que tuvieron los dos?

No, después de ese round de hace un par de semanas que tuvimos no he tenido la oportunidad. Para mí no es tema si uno conversa o no conversa, sino que lo que tiene que ver es la disposición a encontrar los canales para que Chile salga del marasmo y del estado de inestabilidad en el que está.

CONTINUIDAD DE MONTES

Rodrigo Vergara: Yo sé que usted puede ser juez en el caso de una acusación constitucional, pero, ¿cómo interpreta el tuit de Camilo Escalona anoche dando una suerte de luz verde a la eventual salida de Carlos Montes del Gobierno?

No vi el tuit. ¿Qué dice el tuit?

Rodrigo Vergara: "Ante las dificultades respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha".

Es como bien evidente que después del domingo va a haber cambio de gabinete. Obviamente la oposición hace su punto respecto a la acusación constitucional, pero yo creo que vamos a tener en el más breve plazo posible un cambio, un ajuste. No es posible que un ministerio que tiene que estar dedicado a entregar casas, una tarea muy importante para mí, miles de chilenos que llevan años esperando cumplir el sueño de la casa propia, y tener a la cabeza del ministerio preocupada de ver quién es responsable, de tapar las responsabilidades de otros, de fundirse en explicaciones... El ministerio tiene que estar dedicado a construir casas, no a buscar quién es el menos responsable o tirar la pelota para el córner. Y esa yo creo que es una razón más que suficiente para que el Gobierno tome una definición respecto a esa persona en particular y los ajustes que sean necesarios a estas alturas del partido.