Mario Marcel y quinto retiro: "El Congreso tiene todos los elementos a la vista para tener un buen juicio"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que los paralentarios tienen "todos los antecedentes a la vista" para tener un "buen juicio" respecto a la legislación de un quinto retiro de fondos previsionales.

En conversación con La Tercera, Marcel señaló que "para entender la repetición de los retiros de fondos no hay que irse a tesis políticas muy sofisticadas. Un sistema de pensiones se basa en el hecho de que las personas cotizan durante su vida activa para obtener un beneficio cuando se jubile; los sistemas de pensiones son obligatorios porque, de otra manera, la gente no ahorraría lo suficiente porque siempre va a preferir consumo presente".

"Entonces, si en algún momento esa separación temporal se elimina, esa preferencia por consumo presente obviamente se va a materializar y los parlamentarios sienten esa presión", señaló el titular de Hacienda.

"Para tomar una decisión tan importante, se deben tener todos los elementos a la vista, entendiendo que no se está legislando para una, 10 o 1.000 personas, sino para diez millones que podrían retirar fondos", explicó el ministro, agregando que "en el Congreso están con todos los elementos a la vista para tener un buen juicio respecto de los costos que tendría una medida como esta".

"Hay que pensar, por ejemplo, el impacto que tendría un nuevo retiro sobre la reforma de pensiones, no solo porque esta ya no pudiera contar con el ahorro acumulado durante décadas para financiar pensiones, sino también por su capacidad para influir sobre los valores que deben sustentar una reforma", manifestó.

"Si hay gente que quiere retirar fondos porque dice que al ser de su propiedad tiene derecho a hacer lo que quiera con ellos, sobre ese mismo principio no podría haber ningún espacio para la solidaridad o compartir riesgos. Eso no quiere decir que un sistema de pensiones no pueda tener un componente individual y que haya fondos de propiedad de los afiliados; pero muy distinto es que toda la previsión se articule en torno a ese principio", alertó Marcel.

¿CHILE PASA POR UNA ESTANFLACIÓN?

Asimismo, el ministro de Hacienda descartó que Chile esté pasando por una "estanflación", ya que este fenómeno "alude a una economía que permanece débil por mucho tiempo y, al mismo tiempo, experimenta inflación".

"La situación de la economía chilena no es que esté débil, dado que está por sobre los niveles de actividad previos a la crisis y viene de expandirse casi el 12% en 2021. Lo que tenemos es un caso mucho más clásico de aumento de la inflación producto de un sobrecalentamiento de la economía, que requiere que esta se enfríe un poco", cerró Mario Marcel.