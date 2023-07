Ministra defiende la Comisión contra la Desinformación: "Es muy bien vista fuera de Chile"

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, descartó en Cooperativa la posibilidad de que el trabajo de la Comisión Asesora contra la Desinformación sea frenado por el Tribunal Constitucional, donde el Senado pretende llevarla tras aprobar un proyecto de acuerdo impulsado por la derecha.

La secretaria de Estado apuntó en Lo que Queda del Día que "creemos que es completamente coincidente con nuestro marco institucional, y de hecho, es una de las 14 comisiones que hoy tiene el Ministerio de Ciencia en distintas materias".

Etcheverry afirmó que, cuando el asunto salió a colación en reuniones con representantes de la Unesco y la OCDE durante la gira europea del Presidente Boric, ambas organizaciones se manifestaron "entusiastas respecto del trabajo que se hace en Chile en esta materia, precisamente porque abordarla desde la ciencia y la tecnología es lo que recomiendan a los países para enfrentar el problema".

Por ello, "no sólo tenemos la confianza desde la legalidad, sino que también de que lo estamos trabajando de acuerdo a los lineamientos de organismos internacionales muy respetados".

EL GOBIERNO "NUNCA VA A AVALAR" EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Frente a la advertencia de la Sociedad Interamericana de la Prensa, respecto a que "debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de la información", la ministra coincidió en que "cuando una comisión se pronuncia respecto de contenidos específicos y dice 'esto es verdad y esto no lo es', es una situación compleja que nuestro Gobierno nunca va a avalar".

Sin embargo, "esta comisión va a estudiar el fenómeno de la desinformación, y a partir de ahí generar recomendaciones, que van a estar disponibles para el Ejecutivo, pero también para el Legislativo, para los medios de comunicación y para quien quiera mirarlas, para a partir de ahí tomar medidas de política pública".

"A veces cuesta y puede generar dudas, pero nuestro rol es explicar, hacer que la comisión avance, y cuando esté su primer informe -que debiera ser en no mucho tiempo más-, que hable por sí mismo y ojalá sea tomado como un insumo por todos los actores que están muy preocupados por el tema", enfatizó.

Por lo mismo, Etcheverry pronostica que su trabajo no será interrumpido por el TC: "En el minuto en que esta comisión tiene por mandato generar recomendaciones y hacer informes que nos permitan conocer el estado del arte de una materia, no es y no difiere de lo que han hecho otras comisiones, por ejemplo, en cambio climático, y es un ejercicio muy sano que deberíamos repetir respecto de todos los temas que hoy día son complejos".

"Es un tema de importancia global. Lo mencionaron en cada reunión que tuvimos en Europa, están interesados en cómo se desarrolla, creen que es importante hacerlo desde la ciencia, y ojalá podamos sostener la discusión en el tiempo, porque la desinformación es un problema que tenemos que abordar, y el hacerlo de esta forma es muy bien visto afuera. Ojalá que lleguemos al punto donde sea bien visto también acá adentro", remató.