Ministra Siches se reunió con Boric en La Moneda

La ministra del Interior, Izkia Siches, se reunió con el Presidente Gabriel Boric, luego del escándalo desatado por su acusación errónea al Gobierno de Sebastián Piñera respecto al retorno a Chile de un avión lleno de extranjeros expulsados.

Asimismo, la ministra Siches se comunicó telefónicamente durante la mañana con el ex ministro Rodrigo Delgado. Esto después de las disculpas públicas y haber acusado una "chambonada" del gobierno anterior.

Luego de esta reunión, el mandatario participará de un encuentro con vecinos y vecinas de Maipú, donde se espera que se refiera al tema.

El diputado Gonzalo Winter (CS) blindó a la ministra del Interior señalando que hay que mirar de dónde viene la información.

"Yo no he dicho 'esto es culpa de los asesores'. Lo que he dicho es que la magnitud del error va a estar determinada por la forma en que a ella le llega la información, por lo tanto, me parece que es importante cómo y de dónde le llegó la información; porque no es lo mismo recibir la información de la cabeza del servicio respectivo, que recibirla de cualquier parte", aseguró el parlamentario.

De manera preliminar el error no pasaría a mayores y todo quedaría en un llamado de atención, donde el Presidente Boric le pidió mayor rigurosidad.