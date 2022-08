Ministra Siches y declaraciones de Llaitul por robo de madera: No es una información nueva para nadie

La ministra del Interior, Izkia Siches, salió al paso de las palabras del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reconoció el robo de madera como medida poder obtener recursos.

Durante la mañana de este martes, Siches manifestó que "cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, sin duda el Ministerio Público también, tal como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene toda la libertad de actuar, pero por el entredicho que es de público conocimiento nosotros hicimos las acciones y esperamos efectivamente que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto".

La ministra insistió en que "el Ejecutivo no puede por sí detener ni hacer acciones que le competen al Ministerio Público. Nosotros en esta ampliación de querella no solamente solicitamos especial énfasis en estas declaraciones, pero no son informaciones nuevas".

"Esta no es una información nueva para nadie y creo que todos estamos conscientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona", recalcó.

Las declaraciones de Llaitul, que se viralizaron durante los últimos días, corresponden a una actividad realizada a comienzos de junio en la comuna de Peñalolén, antes de que el Ejecutivo decidiera perseverar en querellas contra el líder de la CAM.

Críticas desde el Congreso

El jefe de la bancada DC, Eric Aedo, planteó que "la ampliación de querellas son respecto de querellas contra quienes resulten responsables, tú agregas nuevos antecedentes. Yo lo que estoy pidiendo con una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado es directa por la confesión que ha hecho el líder de la CAM de que el robo de madera lo utilizan para comprar armamento y violentar la Macrozona Sur".

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) aseveró que "nuestro Gobierno tiene un severo problema de falta de resultados en la lucha contra la banda armada en la Macrozona Sur. Ya está bueno que tengamos resultados de que estas personas sean llevados ante la justicia".

"No es posible que hagan exhibición de armamento en guerra y su líder se pasee por el país promoviendo toda clase de delitos y crímenes, y por eso yo llamo a nuestro Gobierno a que tengamos algún golpe que pueda desbaratar en alguna medida estas organizaciones criminales, estos grupos armados", añadió.