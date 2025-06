Ministro Elizalde: "El estallido no puede reducirse a qué partido estuvo detrás"

En la antesala del inicio de la franja electoral, el ambiente en el oficialismo se ha tornado tenso, marcado por un debate sobre la violencia y el rol de los partidos políticos durante el estallido social.

A esa discusión se sumó este miércoles el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien expresó una postura distinta a la de algunos personeros de su partido.

"Creo que el estallido, haya sido provocado o no por un partido político, con la dimensión que tuvo y el tiempo que se prolongó, no puede reducirse a una simplificación de que tal o cual partido estuvo detrás", señaló Elizalde.

A su juicio, lo que hubo fue un "malestar latente en la sociedad chilena, que se manifestó en el estallido, y del cual aún hay que hacerse cargo".

El ministro recalcó que "la violencia siempre es condenable", pero destacó que "millones de personas protestaron pacíficamente", llamando a no perder de vista esa dimensión del proceso.

Asimismo, Elizalde abordó la situación de los funcionarios públicos que renunciaron para apoyar comandos durante las primarias, y su eventual recontratación. Indicó que no se ha discutido ese tema en Palacio, que no existe un criterio definido al respecto, y que "luego de las primarias se verá a quiénes se recontratará y a quiénes no".