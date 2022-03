Ministro Larraín: No le haría a nadie lo que he sentido que hizo la oposición, ponerle diques al Gobierno

A nueve días del cambio de mando, el saliente ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), comprometió su colaboración con el próximo Gobierno de Gabriel Boric, comparando lo que, a su juicio, fue la actitud de la actual oposición, que le puso "diques y obstáculos" a esta segunda Administración de Sebastián Piñera.

Larraín, uno de los dos ministros que "sobrevivieron" los cuatro años de este Gobierno, le deseó "el máximo éxito en su gestión" al Presidente electo, Gabriel Boric.

"He estado trabajando con la ministra Marcela Ríos, que asumirá en los próximos días, para que tenga la mejor gestión posible, y seré el mayor colaborador, porque se trata de políticas de Estado: necesitamos mejor acceso a la justicia, más promoción y protección a los ddhh con un nuevo enfoque", sostuvo en El Diario de Cooperativa.

"Es lo que hemos tratado de hacer nosotros, y espero que hayamos podido avanzar y realmente mejorar esa situación", enfatizó, "con todas las dificultades que hemos tenido y cuando la oposición nos ha puesto diques: he visto proyectos de ley que, a pesar de tener discusión inmediata, en el Senado no lo ponen en tabla, como el de adopción, de reinserción social juvenil o el que cambia el régimen de notarios".

"Y a mí me molesta", expresó.

Larraín manifestó que tendrá una actitud opuesta. "No le haría a nadie lo que he sentido respecto de eso. Yo he sido presidente de partido, presidente del Senado, presidí varias comisiones y fui la mayor cantidad de veces senador de oposición (durante 24 años), y jamás le negué tramitar un proyecto que tenía discusión inmediata a un Gobierno del cual no era partidario".

Aquello porque, subrayó, "lo que hay que hacer es discutir las cosas y no poner diques y obstáculos a los Gobiernos".

[📻] Ministro Larraín: No le haría a nadie lo que he sentido que me ha hecho la oposición. Jamás le negué tramitar un proyecto que tenía discusión inmediata a un gobierno aunque no fuera partidario #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 2, 2022

El histórico dirigente de la UDI se desmarcó de esa forma del discurso de parte de la derecha, como del diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien llamó a su sector a "quitarle fuerza moral a la Convención" y -como próxima oposición- "empezar a atrofiar" al nuevo Gobierno.

PRESCIDENCIA ANTE LA CONVENCIÓN Y CONSENSOS SOCIALES

Asimismo, el ministro evitó opinar sobre los debates constituyentes. "Me es muy difícil pronunciarme sobre cada paso y decisión de la Convención, es una institución soberana que los chilenos y chilenas elegimos para generar un nuevo orden constitucional. El Gobierno lo que debe hacer y lo que yo he hecho como ministro es prestar todo tipo de facilidades para que su cometido llegue a buen puerto".

"No queremos interferir en sus decisiones", puntualizó.

El Presidente Piñera, por su parte, sí ha expresado comentarios -y críticas- al trabajo de la Constituyente. "Las discusiones y proposiciones generan un amplio debate, y me parece responsable encender luces amarillas respecto de cómo va caminando la convención, pero es distinto a entrar a picar fino de si gusta o no" cada tema, analizó Larraín.

Para el titular de Justicia, "es muy importante que la Convención resuelva con soberanía, y trate de interpretar los consensos sociales. hace rato en Chile hay una fractura muy profunda".

"Desde comienzos de los 90, cuando la Concertación logró interpretar los consensos sociales y le dio gobiernos bastante estables por 20 años a Chile, y luego ha habido gobiernos nuestros, no hemos logrado ese reencuentro ni instalar alguien que interprete los nuevos consensos sociales que esperan los chilenos. Y la Convención es una enorme oportunidad para recuperar esas fracturas y cerrar esas brechas, y abrir espacios a una nueva etapa histórica", sentenció.