Monsalve: Sustracción de computadores en Hacienda "está catalogado como robo común"

El robo de seis computadores y documentos personales que afectó este martes a la oficina del Ministerio de Hacienda es investigada por las autoridades como un delito "común", informó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve.

"Se trata de un robo que hasta ahora está catalogado como robo común. Obviamente tiene una particularidad que lo hace mucho más visible: que ocurrió en el piso 12 del Ministerio de Hacienda el robo de siete computadoras y los documentos personales de una persona que había concurrido a una de las reuniones en el edificio", dijo la autoridad de Gobierno.

"Hay una investigación que se está llevando a cabo. Como saben, los robos en el marco de instituciones públicas tienen una fiscal especial, que es la fiscal Tania Sironvalle, que está a cargo de la investigación", agregó Monsalve.

"Queremos que pueda aclararse. Están recabando los antecedentes, las cámaras, eventuales registros de video con el objeto de poder determinar quiénes son los responsables", enfatizó.

Según lo que se conoce hasta ahora, este hecho, ocurrido en el piso 12 del edificio ubicado en Teatinos 120, se dio pasadas las 09.00 horas, durante una reunión de Hacienda con la Fundación Chapter Zero.

En su relato, los participantes de esta actividad indican que bajaron a tomarse una fotografía y que al subir se percataron de este robo, que por ahora incluye al menos seis notebooks, una billetera, dinero en efectivo -alrededor de 40.000 pesos- y documentación personal.

Los equipos sustraídos son un notebook perteneciente a Hacienda, otro particular de un funcionario de la cartera, uno particular de un trabajador de la Dirección de Presupuesto y otros tres particulares de directores de la Fundación Chapter Zero.

El Labocar de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar, sin informar por el momento de detenidos o artículos recuperados.

Se trata de un nuevo robo de computadores a un edificio ministerial, sumándose al bullado caso en la cartera de Desarrollo Social, donde sujetos -fingiendo uno de ellos ser el exministro Giorgio Jackson- lograron sustraer más de 20 notebooks, los que posteriormente fueron recuperados.