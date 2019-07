No va más: Gobierno removió al subsecretario Luis Castillo tras nueva polémica

El Presidente Sebastián Piñera decidió remover de su cargo al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, tras su polémica frase en la que aludió a que las personas van temprano a los consultorios para hacer vida social, según confirmaron fuentes del oficialismo a Cooperativa.

La ahora ex autoridad recibió críticas transversales por sus declaraciones entregadas en una entrevista con Radio Santa María en Coyhaique, donde manifestó que las largas esperas en los consultorios tienen que terminar con la aplicación de tecnologías y con un cambio cultural, añadiendo que "los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico sino que es un elemento social, de reunión social".

La situación llevó a que Castillo saliera a ofrecer disculpas "si a través de mi comentario no expresé lo que realmente quise decir en entrevista a medio local" y que él no tuvo la "intención" de "minimizar un problema existente e histórico que aqueja a la salud chilena".

Desde La Moneda informaron, a través de un comunicado, que el Presidente Piñera aceptó la renuncia de Castillo -quien estuvo once meses en el cargo- y también confirmaron que Arturo Zúñiga Jory asumirá el cargo de subsecretario de Redes Asistenciales.

Zúñiga fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud en el primer Gobierno de Piñera y actualmente se desempeñaba como gerente comercial de la Clínica Universidad de Los Andes.

Arturo Zúñiga Jory, reemplaza a Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales. También hay reemplazo del subse de pesca. @Cooperativa pic.twitter.com/Ex5BAxng8d — Patricio Andrade R (@patoandrader) 12 de julio de 2019

El ahora ex subsecretario ya era fuertemente criticado por la oposición, especialmente la DC -que exigía su renuncia-, debido a su rol en el caso Frei Montalva.

El fallo del juez Alejandro Madrid que confirmó el crimen cometido durante la dictadura cuestionó a Castillo, que entonces era director médico de la Red Salud UC, por ocultar a la familia Frei que en el recinto médico existían muestras clínicas a los restos del ex Presidente de la República.

Otra polémica que involucró al subsecretario de Redes Asistenciales fueron los mensajes de WhatsApp que envió al ex director del Servicio de Salud de Atacama, Emilio Ríos, en los que solicitaba despidos de trabajadores y otras acciones por la orientación política de estos.

Castillo reconoció la autoría de los mensajes y la Subsecretaría de Redes Asistenciales salió a negar que fueran instrucciones.

Diputado RN "agradeció y valoró" la salida de Castillo

El diputado de RN, Andrés Celis, que más temprano había pedido la salida de Castillo, valoró la renuncia del ahora ex subsecretario.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario agradeció y valoró "la renuncia del ex subsecretario Luis Castillo, me parece que (sus declaraciones) fueron absolutamente desafortunadas tanto de criterio y, además, hay algo que es más grave, que no reflejan el sentir y la vocación social y la visión que tiene el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera".

"No me extrañaría que lo que él señaló, lamentablemente, en el fondo lo haya hecho conociendo o sabiendo que se le iba a apartar del cargo", expresó.

Otra renuncia: Subsecretario de Pesca sale de su cargo

La Moneda también confirmó este jueves la renuncia del subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.

El cargo será asumido por Ramón Zelaya Ríos, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso y hasta hoy se desempeñaba como jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de Pesca.